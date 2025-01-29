KKTC\'ye Tam Destek Mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) her alanda destek verdiklerini belirterek, "Bugün KKTC, köklü tarihi ve cesur halkıyla, Doğu Akdeniz'in kalbinde bir barış ve istikrar adası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Başkent Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) KKTC 2. Olağan Bölge Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile bakanlar, milletvekilleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kongrenin, yalnızca UID'nin güçlü vizyonunu yansıtmakla kalmayarak dünya çapında Türk ve göçmen kökenli bireylere, ortak gelecekleri için önemli bir dayanışma platformu sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğinin, tarihin derinliklerinden gelen, kardeşlik temelinde güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'ye toplam 15,9 milyar lira kaynak tahsis edildiğini aktardı.

Yılmaz, "Bu kaynak, altyapı projelerinden sağlık ve eğitime, tarımsal sulamadan dijitalleşme projelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Lefkoşa Çevre Yolu gibi ulaşım projeleri, modern sağlık merkezleri, eğitim-bilişim ağının yaygınlaştırılması gibi eğitim reformları ve su temini projeleri, Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmek için atılan adımlardan sadece bir kaçıdır." diye konuştu.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlık mücadelesiyle yazdığı kahramanlık destanıyla sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda uluslararası toplumun takdirini kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün KKTC, köklü tarihi ve cesur halkıyla, Doğu Akdeniz'in kalbinde bir barış ve istikrar adası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu noktada UID'nin vizyonu, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için de son derece önemlidir. Kültürel mirasımızın korunması, eşit yurttaşlık haklarının savunulması ve çok kültürlülüğün teşviki gibi temel değerler, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde önemli bir dayanak noktasıdır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda desteklemeye ve bu konuda UID ile işbirliğimizi artırmaya devam edeceğiz."

Kıbrıs'ta sivil toplum hareketlerinin, barış ve istikrarın sağlanması için hayati rol oynadığına işaret eden Yılmaz, UID'nin bu alanda öncü rol üstlenmesini ve toplumsal barışın tesisi için çalışmalarını daha da genişletmesini beklediklerini dile getirdi.