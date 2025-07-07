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KKTC'ye Uçuşlar Ucuzluyor

KKTC\'ye Uçuşlar Ucuzluyor
07.07.2025 20:26
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KKTC ile THY ve AJet arasında protokol imzalandı, uçuş fiyatları düşecek, turist artışı bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hava yolu ulaşımını ucuzlatarak kolaylaştırmak amacıyla, Ada Kıbrıs Projesi kapsamında KKTC ile Türk Hava Yolları (THY) ve AJet arasında protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da düzenlenen imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Ada Kıbrıs Projesi kapsamında, KKTC ile THY ve AJet arasında imzalanan protokolü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın huzurunda Başbakan Ünal Üstel ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat imzaladı.

KKTC'ye hava yolu ulaşımını ucuzlatarak kolaylaştırmak, bilet fiyatlarını düşürerek stabil hale getirme ve turist ziyaretini artırma amacıyla imzalanan protokole göre, AJet, KKTC'nin Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'nin büyük şehirlerine "shuttle" seferleri düzenleyecek.

Protokol kapsamında, Türkiye KKTC arası uçuşların bilet fiyatlarının üst tavanı 6 bin lira olarak belirlenirken, AJet'in "shuttle" seferlerindeki uçakların "Ada Kıbrıs" logosuyla hizmet vermesi planlanıyor.

KKTC ile THY ve AJet arasında imzalanan protokol uyarınca, 26 Temmuz'da Londra'da yapılacak tanıtımın ardından, Londra (Stansted)–Ercan arasında yapılacak seferlerde gidiş-dönüş bilet fiyatı 250 avro olarak belirlendi.

Törende bir konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, imzalanan protokolün KKTC ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, THY ve AJet'e teşekkür etti.

Protokolün KKTC turizmine pozitif yönde etki edeceğini söyleyen Tatar, "Atılan bu adımlarla turizm sektörünün rekabet gücü de artacaktır." diye konuştu.

Ercan Havalimanı'ndaki yeni terminal yatırımı sayesinde uçuş ve yolcu trafiğinde büyük artışlar yaşandığını kaydeden Tatar, 2025 yılı için öngörülen yolcu ve uçuş sayılarının ciddi bir büyümeye işaret ettiğini vurguladı.

"Ada Kıbrıs Projesi'ne destek vermekten gurur duyuyoruz"

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı THY olarak, Ada Kıbrıs Projesi'ne destek vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

Projeyi iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve ortak geleceğe inancın somut bir göstergesi olarak gördüklerini anlatan Bolat, AJet markasıyla KKTC'ye yönelik seferlerde 6 bin lirayı aşmayan fiyat politikasının uygulanacağını, İstanbul-KKTC hattında her gün iki özel seferle toplamda günde yedi uçuş gerçekleştirileceğini aktardı.

Bolat, 26 Temmuz'daki Londra proje tanıtımı sonrası Londra–Ercan hattında gidiş-dönüş bilet fiyatının 250 avro olarak uygulanacağını dile getirerek, bu kampanyayla KKTC'nin İngiltere'deki tanıtımına katkı sağlanacağını söyledi.

KKTC'nin yalnızca bir destinasyon değil, ortak tarih ve kültüre sahip bir kardeş vatan olduğunu vurgulayan Bolat, "THY olarak Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası turizmde güçlü bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ada Kıbrıs Projesi'ne destek vermekten bir kez daha gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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