KOBİ Zirvesi'nde Dijital Dönüşüm Vurgusu

(ANKARA) - KOBİ'lerin geleceğini şekillendirecek dönüşüm süreçlerinin masaya yatırıldığı 20'nci Ulusal, 1'inci Uluslararası KOBİ Zirvesi'nde, "dronelara ilaç dağıtımından enerji hatlarının denetimine kadar farklı alanlarda görev altyapısı sunan" proje, "çiftçilere yapay zeka destekli bitki hastalık tespiti sunan" proje ve "fabrikalarda üretim süreçlerini dijitalleştirerek hataları anlık tespit eden" proje sahiplerine genç girişimci ödülleri verildi.

KOBİ'lerin, uluslararası pazarlarda rekabetçi güçlerinin artırılması, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm süreçlerini dünyadaki gelişmelere uyumlu gerçekleştirmesi ve risk yönetimiyle geleceğin dünyasına hazır olması için yol haritası ortaya koyan 20'nci Ulusal, 1'inci Uluslararası KOBİ Zirvesi Ankara'da yapıldı. TOSYÖV, KOSGEB, TİM ve TOBB işbirliğiyle KOSGEB Binasında düzenlenen KOBİ Zirvesi, çok sayıda işletmeyi, kamu bürokratlarını ve alanının yetkin isimlerini bir araya getirdi.

Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin önemli bir KOBİ varlığına sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Çoştu, dijital teknolojiler, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kavramlarının yalnızca küresel ekonominin değil, her ölçekteki işletmenin pusulası haline geldiğini söyledi.

Çoştu, KOBİ'lerin istihdamdaki payının yüzde 70'in üzerinde olduğuna işaret ederek, "KOBİ'lerimizi sadece ekonomik bir aktör olarak görmüyoruz. KOBİ'lerimiz aynı zamanda sosyal adaletin, bölgesel kalkınmanın, girişimciliğin taşıyıcı unsurudur" diye konuştu. KOBİ'lerin yaptığı ihracatın, Ar-Ge yatırımlarının sürekli arttığını belirten Çoştu, "Artık fikir, tasarım, yüksek teknoloji üreten KOBİ'lerimiz var" diye konuştu.

"Zirvede uluslararasılaşmayı, dijital dönüşümü KOBİ'lerin teknik eksikliklerini ele alacağız"

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin de daha önce 19 KOBİ Zirvesi'ni İstanbul'da yaptıklarını, bu yılki zirveye uluslararası hüviyet de kazandırdıklarını söyledi. Kuleyin, KOBİ'lerin uluslararasılaşmasında bir yol haritası oluşturmayı ve yeni darboğazlara karşı önlem almayı hedeflediklerini dile getirerek, zirvede uluslararasılaşmayı, dijital dönüşümü KOBİ'lerin teknik eksikliklerini ve ihtiyaçlarını ele alacaklarını kaydetti.

KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, yenilikçi üretim yapısını teşvik etmek ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı inşa etmek zorunda olduklarını vurgulayan Kuleyin, "Konuşacağımız konuların etkin çözümler yaratacağına inanıyorum. TOSYÖV'ün mottosu girişimcinin gücüdür" dedi.

"Türkiye ihracatla, ihracat KOBİ'lerle yükselecek"

TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu, KOBİ'lerin ekonominin omurgası olduğunu ifade ederek, bu işletmelerin dış ticaret fazlası veren net net ihracatçı olduğuna işaret etti. Ticaret savaşlarına değinerek, korumacı önlemlerin KOBİ'lerin önemini artıracağını söyleyen Karavelioğlu, "İş dünyasına yönelik derneklerimizin rakip ülkelerdeki derneklerin imkanlarına kavuşması lazım. Endüstri çok önemli bir dönüşümde. Olanların KOBİ'lerce anlamlandırılabilmesi çatı kuruluşlar vasıtasıyla olur" değerlendirmesinde bulundu. Karavelioğlu, KOBİ'lerin girişimcilik ruhu ve rekabetin gücünün artırılmasının önemine vurgu yaparak, "Türkiye ihracatla, ihracat KOBİ'lerle yükselecek" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Yurdakul: "Suriye ile ticaretimiz geliştirilecektir"

Zirvede açılışın ardından düzenlenen dört oturumda KOBİ'lerin sorunları ve çözüm yolları ele alındı.

"İhracatta Dönüm Noktası: KOBİ'ler için Başarılı Uluslararasılaşma Stratejileri" başlıklı ilk oturumda konuşan Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Mustafa Yurdakul, diplomatların iş geliştirmede önemli rol oynadığını vurguladı. Yurdakul, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler gibi bölgesel krizlerde etkin rol üstlendiğini belirtti. Suriye'deki iş olanaklarının merak edildiğini ifade eden Yurdakul, "Suriye ile ticaretimiz geliştirilecektir. Suriye 13 yıllık ihtilaftan çıkmış bir ülke. İşleyen bir ekonomi ve toplum düzenine kavuşmak için her şeye ihtiyaçları var. İş adamlarımız deneyimli. İhtilaf öncesi ilişkilerimiz neredeyse sınırları kaldırma noktasındaydı. Suriye'de yeni yönetimle birlikte ticaret imkanları arttı. Özellikle sınır bölgelerimiz Suriye'nin ihtiyaçlarını karşılamada çok iyi konumda" açıklamasını yaptı.

Çevre yatırımları ve dijital dönüşüm rekabet avantajı sağlayacak

Zirvede, AB'nin Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik odaklı düzenlemelerin çevreci yatırımları zorunlu kıldığı, yeşil dönüşümün ise KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacağı vurgulandı. "2025-2030 KOBİ'lerin Dijitalleşmesi Planı" başlıklı üçüncü oturumda, dijitalleşmenin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğu ve dijital dönüşümü sağlayamayan işletmelerin risk altında olduğu ifade edildi. "Risk nasıl azaltılır?" başlıklı son oturumda ise ihracatçı firmaların alacak sorunları ve bu sorunlara yönelik uluslararası hukuk yolları ele alındı.

Girişimcilik ödülleri

Zirvede, TOSYÖV'ün vefat eden önceki Yönetim kurulu Başkanı Yalçın Sönmez adına düzenlenen Girişimcilik Ödülleri sahiplerine verildi.

TOSYÖV Genç Girişimci ödülü, "drone"lara ilaç dağıtımından enerji hatlarının denetimine kadar farklı alanlarda görev altyapısı sunan "Dronelara Özgürlük" projesiyle IAS Systems'ten Serhan Gürbüz'e, TOSYÖV Kadın Girişimci ödülü çiftçilere yapay zeka destekli bitki hastalık tespiti, hava durumu analizi ve hal fiyatları hizmetleri sunan TarımPlus dijital platformu projesiyle Zehra Yılmaz'a ve Geleceğin Genç Girişimcisi ödülü fabrikalarda üretim süreçlerini dijitalleştirerek hataları anlık tespit eden Indufy isimli pojesiyle Ali Tamer Şensoy'a takdim edildi.