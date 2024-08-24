Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyrukluklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.G. ve A.S. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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