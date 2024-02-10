Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

10.02.2024 21:09
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ın (51) dün Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölmesine ilişkin gözaltına alınan Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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