Kocaeli'de Cinayet: 7 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Kocaeli'de Cinayet: 7 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli\'de Cinayet: 7 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de kaybolan Serdar Arslan'ın cesedi bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2025 13:17
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Kocaeli'de bir kişinin öldürülüp gömülmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli Başiskele'de Serdar Arslan'ın (44) kaybolduğu başvurusu üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli ve İstanbul'da kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Arslan'ın 20 Ocak'ta evinden çıktığını, ormanlık alanda kaybolduğunu tespit etti.

Arslan'ın dini nikahlı eşi üzerine kayıtlı aracıysa Ümraniye Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, aracı Ümraniye'ye getiren Mahsun Ö. ve ona yardım ettiği iddia edilen 6 şüpheliyi İstanbul ve Kocaeli'de bulunan adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Arslan'ın cesedi ise Başiskele'de bir bağ evinin yakınında gömülü olarak bulundu.

Emniyette sorgulanan Mahsun Ö'nün, Arslan'ı eski ortağı olan ağabeyi Habil Ö'nün yönlendirmesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ceset battaniyeyle taşınmış

Ekipler, Arslan'ın cesedinin ilk önce bağ evinin yanına Mahsun Ö. ve bir şüpheli tarafından gömüldüğünü belirledi.

Ardından Mahsun Ö'nün cesedi kireçleyip battaniye ile başka bir alana taşıyarak gömdüğünü tespit eden ekipler, battaniyenin yakıldığını ve bağ evindeki her şeyin delil bırakmamak için değiştirildiğini ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Habil Ö'nün ise hedef şaşırtmak için sürekli Arslan'ın eşini arayarak, maktulün kaçtığı şeklinde telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Cinayet: 7 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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