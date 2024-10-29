Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Kocaeli\'de Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocaeli'nin Karamürsel, Gölcük, Darıca, Körfez, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde kutlama törenleri düzenlendi.

29.10.2024 16:48
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocaeli'nin Karamürsel, Gölcük, Darıca, Körfez, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde kutlama törenleri düzenlendi.

Karamürsel İlçesinde Kaymakam Kemal İnan, Kaymakamlık Binası önünde tebrikleri kabul etti. İlhan Çınar Alanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterilerinin ardından, resim, şiir ve kompozisyon alanında ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gölcük

Gölcük ilçesi Anıtpark'ta gerçekleştirilen törende Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile Belediye Başkanın Ali Yıldırım Sezer, halkı selamlayarak bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Gültekin, Cumhuriyet'in şanlı Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası ve Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu söyledi.

Gültekin, "Cumhuriyetimiz mana ve gücünü, milletimizin ortak iradesiyle büyük bir imanla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseri olmasından almaktadır. İnsanlık tarihi milletlerin böylesine sarsılmaz bir ortak iradeyle kendi kaderlerini elleriyle yeniden yazdıklarına çok nadir şahit olmuştur." dedi.

İlçede yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterisi ve resmigeçitle son bulan törene, Gölcük Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gölcük Jandarma Komutanı üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, gaziler ile şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Darıca

Darıca Hükümet Konağı'nın önünde kortej oluşturularak Bağlarbaşı Mahallesi'nden 15 Temmuz Stadı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaymakam Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, stattakileri selamlayarak bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Kara, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yıl dönümünün sevinci ve gururunun yaşandıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin gösterileriyle devam eden törende resim, şiir ve kompozisyon yarışması ile çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Körfez

Körfez ilçesinde Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Uğur Kalkar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

İgsaş Ortaokulu öğrencileri gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Halkoyunları gösterisi ve türkülerle tören tamamlandı.

Törende, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ali Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, ilçe müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da yerini aldı.

Dilovası ve Çayırova ilçeleri

Dilovası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çayırova ilçesinde de Çağdaşkent Saat Kulesi mevkisinde gerçekleştirilen törene, Kaymakam Ahmet Önal, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Selim Çetintaş, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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