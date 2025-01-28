Kocaeli'de Down Sendromlu Bireylerin HADO Takım Tanıtımı - Son Dakika
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Kocaeli'de Down Sendromlu Bireylerin HADO Takım Tanıtımı

Kocaeli'de down sendromlu bireylerin HADO takımının tanıtım programı gerçekleştirildi.

28.01.2025 17:16
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Kocaeli'de down sendromlu bireylerin oluşturduğu HADO takımının tanıtım programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başiskele Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kocaeli HADO Akademi ve Gölcük Down Sendromlular Derneğinin ortak sosyal sorumluluk projesi kapsamında takım kuruldu.

Vali İlhami Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, HADO takımının başarısını önemsediklerini, özel gereksinimli bireylere gösterdikleri destek ve özveriden dolayı sporcuların ailelerine ve yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi YIlmaz, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Zihni Manap, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, HADO Akademi yöneticileri, sporcuların aileleri ve misafirler katıldı.

HADO nedir ve nasıl oynanır?

Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle oynanan geleneksel "yakan topun" dijital versiyonu HADO'da sporcular, AR gözlükleri ve bilek sensörleri kullanarak rakiplerine enerji topları fırlatıp savunma kalkanı oluşturuyor.

Rakip oyunculara isabet ettirilen toplar sayesinde puan toplanan HADO'da, 3'er kişiden oluşan 2 takım 80 saniyede karşılıklı teknolojik ekipmanlar takarak 3 set üzerinden mücadele ediyor.

Türkiye E- Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren artırılmış gerçeklik oyunu HADO'da, hız, strateji ve takım çalışması ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA

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