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Kocaeli'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evde tüfekle yaralanmış halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti. Aile, eve geldiklerinde çocuklarını tüfekle vurulmuş halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak müdahaleye rağmen kişi kurtarılamadı.

Kocaeli\'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 22:45,
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evde tüfekle yaralanmış halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Yeniköy Merkez Mahallesi Neslihan Sokak'ta yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları M.S'yi (27) tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan M.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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