Kocaeli\'de Evde Tüfekle Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

22:40 •
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evde tüfekle yaralanmış halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Yeniköy Merkez Mahallesi Neslihan Sokak'ta yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları M.S'yi (27) tüfekle vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan M.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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