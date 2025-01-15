Kocaeli'de Hırsızlık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Kocaeli\'de Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Fabrikalardan hırsızlık yapan 7 şüpheli, Kocaeli'de tutuklandı. Ekipler, çeşitli deliller ele geçirdi.

15.01.2025 18:01
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Kocaeli'de fabrika ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de farklı tarihlerde fabrika ve iş yerlerine girerek çelik kasalardan hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde ikiz plaka kullanarak hafif ticari araçla kaçan 6 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 tabanca, 4 telsiz, levye, murç, maske, eldiven ve spiral ele geçirildi.

Polis, araç sahibi E.G'yi de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, Z.Y, E.B, F.O, E.T, T.T. ve E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin fabrika ve iş yerlerine girdikleri anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, hırsızların maske kullandığı ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını kırdıkları görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Hırsızlık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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