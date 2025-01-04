Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika
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Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Kocaeli\'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir adam, kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

04.01.2025 21:37  Güncelleme: 21:39
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Onur S., arlarında husumet bulunan kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K.'yı pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak'ta meydana geldi. Onur S., aralarında husumet bulunan, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur S., yanındaki pompalı tüfekle Muzaffer Mert K.'ya ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Muzaffer Mert K. yığılırken, Onur S. ise kaçtı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muzaffer Mert K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Onur S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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