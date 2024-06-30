Kocaeli'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Ordu'da defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Ordu'da defnedildi

Kocaeli\'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Ordu\'da defnedildi

Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, Ordu'da toprağa verildi. Ev'in cenazesi, Kocaeli'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit polisin naaşı, konvoy eşliğinde Gölköy ilçe meydanına götürüldü. Cenaze törenine, ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan ve 2 yıl önce göreve başlayan şehidin cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.

30.06.2024 17:54
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Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Görevi başında geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ev'in cenazesi, Kocaeli'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehit polisin naaşı, cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde Gölköy ilçe meydanına götürüldü.

Cemalcan Ev için burada düzenlenen cenaze törenine, annesi Meral, babası Coşkun Ev, kardeşleri ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ile vatandaşlar katıldı.

Bekar olan ve görevine 2 yıl önce başlayan şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaleköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kocaeli'de 29 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Cemalcan Ev, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Ordu'da defnedildi - Son Dakika


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