Kocaeli'de Yağma Suçu İşleyen Şüphelilerden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Yağma Suçu İşleyen Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

Kocaeli\'de Yağma Suçu İşleyen Şüphelilerden 2\'si Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde gerçekleşen yağma olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diğer şüphelilerden ayrıldı.

16.02.2024 20:17
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Kocaeli'de "yağma" suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ve Derince ilçelerinde 7 Aralık 2023'te H.Ç, A.Ç, E.Ç. ve S.Ç'nin birden fazla kişiyle yağmaya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerce İstanbul'da düzenlenen operasyonda Y.Ü, E.B.G, Ü.E. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.E. ve M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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