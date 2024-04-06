Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Bayramda Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Bayramda Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kocaeli\'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Bayramda Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Hayvanat bahçesinde bayram tatili boyunca çocuklar için atölyeler ve hayvan beslemeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ziyaretçiler, birçok türü yakından görme imkanı bulacak ve rehberler sayesinde onlar hakkında bilgi edinebilecek.

06.04.2024 11:45
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Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Darıca ilçesinde aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların da bulunduğu 160 türde 1500'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde, ziyaretçiler için bayram hazırlıkları tamamlandı.

Hayvanat bahçesinde bayram tatili boyunca çocuklar için atölyeler ve hayvan beslemeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bayramda hayvanat bahçesine gelecek ziyaretçiler, birçok türü yakından görme imkanı bulacak ve rehberler sayesinde onlar hakkında bilgi edinebilecek.

"Canlı besleme etkinleriyle farkındalık sağlamaya çalışıyoruz"

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim Bölümü sorumlusu İbrahim Cüver, AA muhabirine, bayramda ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini söyledi.

Bayrama özel programlar hazırladıklarını aktaran Cüver, "Zürafa ve dev Aldabra kaplumbağası besleme etkinliklerimiz olacak. Ayrıca çocuklarımız için atölye etkinlikleri, yüz boyama gibi aktivitelerimiz bayram süresince devam edecek." dedi.

Cüver, ziyaretçilere koruma altındaki türleri ve diğer canlıları tanıtmak için bayram boyunca programlar uygulayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Programlarımızı tamamladık. Parkımızda bunlarla alakalı sunumlarımız ve zenginleştirme programları oluyor. Zenginleştirme programlarımız hayvanlarımızın doğal yetilerini kaybetmemesi adına parkımızda yapılan bir besleme programı aslında. Direkt yemleri önlerine koymuyoruz da tırmanma yetisi olan canlarımız için ağaçlara yemekler asılıyor. Koku alma duyusu güçlü olan canlarımız için yemler yere kazılıp canlarımızın yaşam bahçesine bırakıldıktan sonra onlar koklayarak yemleri buluyor ve yemeye devam ediyor. Bunlara ziyaretçilerimiz de geldikleri zaman şahit olabilirler."

Bayramda ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunu İstanbul'dan gelenlerin oluşturduğunu belirten Cüver, "Uzaklardan geldiğini söyleyen ziyaretçilerimiz de var. Trabzon, Sakarya, Edirne taraflarından parkımıza sadece zürafa besleme etkinliği için gelen ziyaretçilerimiz oldu. Onları burada ağırladık. Çok güzel vakit geçirdik. Bu bayramda geçtiğimiz yıla nazaran biraz daha fazla yoğunluk bekliyoruz çünkü hava geçtiğimiz yıla göre biraz daha erken ısınmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Cüver, canlı besleme etkinlikleriyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Eğitim ekibi olarak sürekli hayvanat bahçemizin her yerindeyiz. Bizi gördüklerinde canlılarımızla alakalı akıllarına gelen her soruyu bize sorabilirler. Memnuniyetle hepsini cevaplayabiliriz. 160 farklı türde 1500'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Parkımız, hayvanat bahçesi ve koruma parkının yanı sıra ayrıyeten bir botanik parkı konumunda. Yurt dışında ve yurt içinde olan çoğu bitki türüne ev sahipliği yapıyoruz. Canlılarımızın barınaklarında da doğal yaşam alanı oluşturmak için doğal ortamındaki bitkileri kullanmaya gayret ediyoruz. Bunun için bahçıvan ekibimiz ve teknik ekibimiz özveriyle çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Bayramda Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Bayramda Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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