TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü öldü! Çarptığı otomobilde 2 yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü öldü! Çarptığı otomobilde 2 yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEM Otoyolu\'nda devrilen TIR\'ın sürücüsü öldü! Çarptığı otomobilde 2 yaralı var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası mevkisinde Ankara yönüne giden plastik masa ve sandalye yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobile çarptı. Devrilen TIR'ın sürücüsü B.K. hayatını kaybetti, otomobildeki A.Ö. ve S.A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, plastik masa ve sandalye yüklü B.K. yönetimindeki TRK 826 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek A.Ö. yönetimindeki 34 PLK 403 plakalı otomobile çarptı.

TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından TIR devrilirken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü B.K. yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.Ö. ile yolcu olarak bulunan S.A.Ö. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Gebze Fatih Devlet HastanesiDilovasıPlastikKocaeliGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yeni sektöre adım attı Wanda Nara’dan olay sahneler Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
Antalya’da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı Antalya'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı
Türkiye’yi yasa boğan iki acı haber Biri albay, diğeri astsubay Türkiye'yi yasa boğan iki acı haber! Biri albay, diğeri astsubay
Vatandaşa zehir yedireceklerdi 3 ton incire kimyasal müdahale Vatandaşa zehir yedireceklerdi! 3 ton incire kimyasal müdahale
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan’a verilen cezada Sultan’ın yeminli ifadesi etkili oldu Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan'a verilen cezada Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu
Eskişehir’de üniversite öğrencisine sokak ortasında yumruklu saldırı: Yarınki KPSS tehlikede Eskişehir'de üniversite öğrencisine sokak ortasında yumruklu saldırı: Yarınki KPSS tehlikede
23:39
Suudi Arabistan, Mekke ve Medine’ye ateşlenen 2 füzeyi engellediğini açıkladı
Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'ye ateşlenen 2 füzeyi engellediğini açıkladı
23:15
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail’in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
23:05
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye’de tamamlandı
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı
22:58
Tiran’da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
20:22
Netanyahu’dan Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda Arjantin’e destek talimatı
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 01:12:35. #7.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü öldü! Çarptığı otomobilde 2 yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei