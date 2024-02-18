Kocaeli Gebze'de düğünde çıkan kavgada silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de düğünde çıkan kavgada silahlı saldırı: 3 yaralı

Kocaeli Gebze\'de düğünde çıkan kavgada silahlı saldırı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kadın darbedilerek yaralandı. Kavganın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

18.02.2024 20:57
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kadın darbedilerek yaralandı.

Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki düğünde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralandı, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan silahla vurulan E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan zanlı Y.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Gebze'de düğünde çıkan kavgada silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'de düğünde çıkan kavgada silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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