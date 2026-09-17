Kocaeli Kartepe'de 3,5 milyon TL dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli Kartepe'de 3,5 milyon TL dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı kişiden 3 milyon 500 bin 837 TL dolandıran R.T., İstanbul Bahçelievler'deki kuyumcuda altın aldığı sırada yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken H.B.'nin parası eksiksiz iade edildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, telefonda aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, 3 milyon 500 bin 837 TL dolandıran R.T., ihbar üzerine paranın aktarıldığı kuyumcudan altın aldığı sırada yakalandı. Adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Olay, Kartepe ilçesinde meydana geldi. H.B., telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin, "Hesabınızda dolar ve euro cinsinden şüpheli giriş-çıkışlar var" sözlerine inandı. Panikleyen H.B., banka şubesine giderek şüphelinin verdiği hesaba 3 milyon 500 bin 837 TL havale etti. Parayı gönderdikten kısa süre sonra banka görevlilerinin durumdan şüphelenerek uyarması üzerine dolandırıldığını fark eden H.B., durumu polise bildirdi.

İSTANBUL'DA KUYUMCUDA YAKALANDI

İhbar üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın gönderildiği hesabın hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada paranın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya transfer edildiği belirlendi. Kocaeli polisinin, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kurmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Şüpheli R.T., kuyumcuda altın alacağı sırada suçüstü yakalandı.

PARASI EKSİKSİZ İADE EDİLDİ

Şüphelinin aldığı altınlar muhafaza altına alınarak kuyumcuya teslim edilirken, H.B.'nin 3 milyon 500 bin 837 TL'si eksiksiz şekilde iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkBahçelievlerGüvenlikİstanbulKocaeliKartepeGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
21:24
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
20:55
Beşiktaş’ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11’i belli oldu
Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu
20:32
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
20:31
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir
Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 21:33:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Kartepe'de 3,5 milyon TL dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement