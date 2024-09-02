Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

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Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.