Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı tatili süresince 477 personel ve 118 ekiple her gün sahada olacaklarını belirterek, "Şu ana kadar trafik akıcı, sadece İzmit tüneller bölgesinde yavaşlayan bir trafik akışı söz konusu." dedi.
Bayram tatili dolayısıyla Gebze'de uygulama noktasında denetimlere katılan Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takma, cep telefonunu kullanmama, yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmeme çağrısında bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Yavuz, güvenlik mensuplarıyla selamlaştı.
Vali Yavuz, gazetecilere, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi.
Tüm yetkililerin ve ilgili birimlerin, vatandaşların rahat etmesi için alınan tedbirlerin sahada uygulanması noktasında teyakkuz halinde olduğunu aktaran Yavuz, gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra ettiklerini kaydetti.
Yavuz, İçişleri Bakanlığının talimatları ve Valilik koordinasyonunda bölgedeki kara yollarında havadan ve karadan tüm denetimleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "477 personel ve 118 ekiple her gün sahada olacağız. Şu ana kadar trafik akıcı, sadece İzmit tüneller bölgesinde yavaşlayan bir trafik akışı söz konusu. Arkadaşlarımız görev başında, bizler de görev başındayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yuvalarına kavuşmalarını diliyoruz." diye konuştu.
Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yavuz, "Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bayramlar sevinç ve kavuşma günleri, dikkat edelim; ayrılık ve hüzün günleri olmasın." dedi.
Yavuz, uygulamada durdurulan sürücü ve yolcularla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Vali Yavuz, daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Jandarma uygulama noktasına geçti.
Uygulamaya, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Emniyet Müdürü Uğur Adil Bilgili katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bayram Tatili Süresince Sahada Olacak - Son Dakika
THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.
Otomobil dünyasında ilginç bir ortaklık oyunu yaşanıyor. BYD, Denza sedan modelini tanıtırken Mercedes-Benz adını kullanarak Almanya'yı karıştırdı. Daimler ile geçmişte ortaklık kuran BYD, yeni modelini tanıtırken müşterek marka stratejisine uymadı.
Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Hindistan'a yönelik üretime başlaması ve Hindistan'da potansiyel bir fabrika kurma planları, şirketin küresel stratejisinin önemli bir parçası.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda S.Ç. ve S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?