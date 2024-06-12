Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince hız denetimlerine ağırlık verecek - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince hız denetimlerine ağırlık verecek

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince her gün 217 ekip 442 personelle sahada olacaklarını belirterek, 20 radarlarıyla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini açıkladı. Vali Yavuz, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, bayram trafiği önlemlerinin alındığını vurguladı. Ayrıca, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirileceğini duyurdu.

12.06.2024 21:16
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince her gün 217 ekip 442 personelle sahada olacaklarını belirterek, "20 radarımızla bunların 7'si yeni nesil radar olmak üzere hız denetimlerine ağırlık vereceğiz." dedi.

Vali Yavuz, Kurban Bayramı tatili öncesinde Gebze'de uygulama noktasında denetimlere katıldı. Yetkililerden bilgi alan Yavuz, güvenlik mensuplarıyla selamlaştı.

Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takma, cep telefonunu kullanmama, yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmeme çağrısında bulundu.

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları, D-100, D-130 kara yolları ve Osmangazi Köprüsü nedeniyle Kocaeli'nin trafiğin en yoğun olduğu iller arasında yer aldığına değinen Yavuz, bayram trafiği önlemlerinin alındığını vurguladı.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Her gün 217 ekip, 82 motosikletli şahin ve yunus ekibi, 20'si yaya 442 personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır. 20 radarımızla bunların 7'si yeni nesil radar olmak üzere hız denetimlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle daha önce trafik kazalarının yoğun olduğu yerler başta olmak üzere tüm ana arterlerde özellikle şehir geçişlerinde tedbirlerimizi artıracağız."

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yavuz, "Bir kez daha etkin denetim yapacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bütün denetimlerimizin amacı vatandaşlarımızı sevdikleriyle buluşturmaktır. Özellikle Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) tamamı açık olacak. Hız kaynaklı kazaların önüne geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu iki gün ağır tonajlı araçlara kısıtlanacak

Vali Yavuz, kentte tır, kamyon, çekici ve tanker trafiğinin de yoğun olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu konuda tedbir alınması da gündemimizde. Bu konuda Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici, tanker gibi araçlar ana hatları zorunlu olmadıkça kullanmayacak. Bu araçlarımızın bahsettiğimiz yollarımıza çıkışlarını kısıtlayacağız. Diğer taraftan yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, süreli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemeleri taşıyanlar da prensip olarak tali yolları kullanacak. Zorunlu olması durumunda yine ana yollarımıza sefer yapabilecek ve ürünlerini ulaştırabileceklerdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince hız denetimlerine ağırlık verecek - Son Dakika

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