Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Yavuz, ramazanda huzur ve güven ortamının yayılmasını temenni etti ve adaletsizliklere dikkat çekti. Programa birçok yetkili ve milletvekili de katıldı.

11.03.2024 21:10  Güncelleme: 21:40
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa eşi Selda Yavuz ile katılan Vali Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Ezanın okunmasıyla katılımcılarla orucunu açan Yavuz, ramazanda huzur ve güven ortamının İslam alemine ve insanlığa yayılmasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Dünyada 900 milyon insanın yatağa aç girdiğine dikkati çeken Yavuz, "Ne kadar acı. Diğer taraftan insanlar inadına israf ediyor. Böyle adaletsiz dünyada yaşadığımızı unutmamak gerekiyor. Türk milleti her daim hak, hukuk ve adalet mesajı vermiştir. Bu vatan, topraklar ve medeniyet için feda-yı can eylemiş aziz şehitlerimizin emanetleriyle birlikteyiz. Vücudunda kahramanlık izlerini taşıyan onur abidelerimiz gazilerimizle bir aradayız, çok gururluyuz." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Yavuz, "Devletin tüm birimleri sizi gönlünde ve kalbinde yaşatıyor. Bir evladınızı toprağa şehit verdiniz ama 85 milyon evladınız oldu. Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve Afrika'da dünyanın neresinde insanlar eziyet çekiyorsa, aç ve susuzsa dileriz ki bu mübarek ramazan ayında bu adaletsizlikler, zulümler son bulur." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ramazanın ilk orucunu şehit yakınları ve gazilerle açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan ayı rahmet, bereket, kardeşlik ve paylaşma ayı. İnşallah bereket ayından hepimiz istifade ederiz. Ramazanın başta Gazze olmak üzere dünyadaki tüm mazlum coğrafyalarda kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve diğer yetkililer de programa katıldı.

Program, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptırdığı duayla sona erdi.

Kaynak: AA

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