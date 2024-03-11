Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.
Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programa eşi Selda Yavuz ile katılan Vali Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.
Ezanın okunmasıyla katılımcılarla orucunu açan Yavuz, ramazanda huzur ve güven ortamının İslam alemine ve insanlığa yayılmasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.
Dünyada 900 milyon insanın yatağa aç girdiğine dikkati çeken Yavuz, "Ne kadar acı. Diğer taraftan insanlar inadına israf ediyor. Böyle adaletsiz dünyada yaşadığımızı unutmamak gerekiyor. Türk milleti her daim hak, hukuk ve adalet mesajı vermiştir. Bu vatan, topraklar ve medeniyet için feda-yı can eylemiş aziz şehitlerimizin emanetleriyle birlikteyiz. Vücudunda kahramanlık izlerini taşıyan onur abidelerimiz gazilerimizle bir aradayız, çok gururluyuz." dedi.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Yavuz, "Devletin tüm birimleri sizi gönlünde ve kalbinde yaşatıyor. Bir evladınızı toprağa şehit verdiniz ama 85 milyon evladınız oldu. Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve Afrika'da dünyanın neresinde insanlar eziyet çekiyorsa, aç ve susuzsa dileriz ki bu mübarek ramazan ayında bu adaletsizlikler, zulümler son bulur." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ramazanın ilk orucunu şehit yakınları ve gazilerle açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan ayı rahmet, bereket, kardeşlik ve paylaşma ayı. İnşallah bereket ayından hepimiz istifade ederiz. Ramazanın başta Gazze olmak üzere dünyadaki tüm mazlum coğrafyalarda kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve diğer yetkililer de programa katıldı.
Program, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptırdığı duayla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 göçmen kurtarıldı. Ayrıca, hareket halindeyken durdurulan iki ayrı lastik botta bulunan aralarında çocukların da olduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı özel maç öncesi rakip takımın aday kadrosu belirlendi. Teknik Direktör Ralf Rangnick tarafından seçilen 26 futbolcu, mücadelede yer alacak.
Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, H.G. idaresindeki otomobil ile M.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ve yanında bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişi tutuklandı. Operasyonda, 12 kilo 955 gram skunk uyuşturucu maddesi, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüs şoförü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdunda kalan öğrenciler, iftar sonrası yapılan ikramlar ve ilahi ve semazen gösterisiyle keyifli bir akşam geçirdi. Öğrencilere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır gibi ikramlar sunuldu. Gençler, unutulmaz gece için yetkililere teşekkür etti.
Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında, üzerine devrilen tırın altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.