Kocani'deki Yangında 59 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocani'deki Yangında 59 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocani'deki gece kulübünde tek acil çıkışın kilitli olması sonucu 59 kişi öldü, 20 kişi tutuklandı.

17.03.2025 17:31
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(ANKARA) - Kuzey Makedonya Devlet Savcısı Ljupco Kocevski, yangın sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği Kocani kasabasındaki gece kulübünde bulunan tek acil çıkışın kilitli olduğunu, yangın söndürücü ve fıskiyelerin bulunmadığını ve mekanda çok sayıda yanıcı maddelerin bulunduğunu" söyledi. Yangınla ilgili olarak bazı yetkililer ve gece kulübü müdürünün de arasında bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasındaki gece kulübünde, dün gece sabaha karşı saat 03.00'te bir hip hop konseri sırasında, işaret fişeklerinden çıkan kıvılcımların tavanın bir bölümünü tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Yerel basınına konuşan yangından kurtulan kişilerin aktardığına göre alevler, kısa sürede çatıya yayılırken, mekanda bulunan yüzlerce kişi, gece kulübünde bulunan tek çıkışa doğru panik içinde koşturdu.

Gece kulübünde yangın alarmı yokmuş ve tek çıkış kapısı varmış

Kuzey Makedonya Devlet Savcısı Ljupco Kocevski, dün yaptığı açıklamada, "İki çıkış kapısı yoktu, ancak binanın arka tarafında kilitli ve içeride kolu olmayan tek bir derme çatma metal kapı vardı" dedi. Kocevski, yerel basında eski bir halı deposu olan gece kulübünde, sadece iki yangın söndürücü bulunduğunu ve yangın alarmı olmadığını söyledi ve "Tavan yanıcı maddelerden yapılmıştı ve alçıpan duvarlar yangına dayanıklı değildi" dedi. Yangında, 59 kişi hayatını kaybederken, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski:  "Kulübün lisansı, Ekonomi Bakanlığı tarafından yasadışı olarak verilmiş"

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, "kulübün lisansının Ekonomi Bakanlığı tarafından yasadışı olarak verildiğini" söyleyerek, "sorumluların adalet önüne çıkarılacağı" sözünü verdi. Kuzey Makedonya'nın yerel basınından TV 5 televizyon kanalı, eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin felaketle ilgili olarak polis tarafından sorgulandığını bildirdi.

Yetkililer, yangınla ilgili olarak aralarında yetkililer ve gece kulübü müdürünün de bulunduğu 20 kişiyi tutukladı.

Yakınlarını kaybeden çok sayıda Makedonya vatandaşı, bugün Kocani'deki hastanenin önünde, yakınlarının hemen teşhis edilememesi ihtimaline karşı DNA örneği vermek için kuyruk oluşturdu. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye'deki hastanelerde 47 kişi tedavi altına alındı. Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve İsrail'den yanık uzmanlarının yerel sağlık personeline yardımcı olmak üzere bugün Kuzey Makedonya'ya gelecek. Yetkililer, daha fazla kişinin Hırvatistan ve Romanya'daki hastanelere götürüleceğini belirtti.

Ülke çapında bugünden itibaren bir yas haftası başlatıldı ve başkent Üsküp'te hayatını kaybedenler için bir nöbet tutulması planlandı.

Kaynak: ANKA

Makedonya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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