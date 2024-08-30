Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Kavşak Düzenlemesi ve Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Kavşak Düzenlemesi ve Yol Çalışmalarını İnceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi\'ndeki Kavşak Düzenlemesi ve Yol Çalışmalarını İnceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'ndeki kavşak düzenlemesi ve yapılan yol çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çolakbayrakdar, ilçede saha çalışmalarını artırdıklarını ve trafik akışının daha konforlu hale geleceğini ifade etti. Yenidoğan Mahallesi'nde Karaçayır Caddesi'nde trafik düzenlemesi yapılırken, Samur Sokak'taki yol güzergahı da tamamlanacak ve şehrin hizmetine sunulacak.

30.08.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'ndeki kavşak düzenlemesi ve yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'ndeki devam eden çalışmaları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ilçede saha çalışmalarını artırdıklarını, çalışmaların tamamlanmasıyla trafik akışının daha konforlu hale geleceğini ifade etti.

Her bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yenidoğan Mahallesi Karaçayır Caddesi'nde, daha sağlıklı bir trafik akışı sağlamak amacıyla trafik düzenlemesi yapıyoruz. Altyapı kurumlarının gerekli çalışmaları tamamlamasıyla birlikte yolu bitiriyoruz. Diğer yandan ise imar planlarında yer alıp henüz açılmamış olan Samur Sokak'taki yol güzergahını da tamamlıyoruz. Trafik akışını rahatlatacak ve konforunu daha da artıracak olan bu yolu, en kısa zamanda şehrimizin hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimizin daha güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan, Kocasinan, trafik, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Kavşak Düzenlemesi ve Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 14:33:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Kavşak Düzenlemesi ve Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement