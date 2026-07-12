Kollarını kaybetti, ağzıyla kalem tutup KAAN ve Atmaca'nın modelleyicisi oldu - Son Dakika
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Kollarını kaybetti, ağzıyla kalem tutup KAAN ve Atmaca'nın modelleyicisi oldu

Kollarını kaybetti, ağzıyla kalem tutup KAAN ve Atmaca\'nın modelleyicisi oldu
12.07.2026 10:34
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Iğdır'da 1992'de yüksek gerilim hattına takılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, yıllar süren rehabilitasyonla ağzıyla kalem tutarak resim yapmayı öğrendi. Mühendislik eğitimi alan Akgün, milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN'ın Atmaca ve Cirit füzelerinin görsel modelleyicisi oldu.

IĞDIR'da ilkokul 1'inci sınıfa giderken tırmandığı yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılıp 2 kolunu kaybeden Yusuf Akgün, zorluklara rağmen hayata küsmedi. Yıllar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ağzıyla kalem tutarak başladığı resim sanatını mühendislik eğitimine taşıyan Akgün, milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi oldu.

Iğdır'a bağlı Karakuyu köyünde 1987 yılında dünyaya gelen Yusuf Akgün, 1992 yılında terör örgütü PKK'nın köy okulunu yakmasının ardından eğitimine ara vererek çobanlık yapmaya başladı. Koyun otlattığı sırada Iğdır-Ağrı kara yolu üzerindeki yüksek gerilim hattı direğine çıkan Yusuf Akgün, kablolara temas etmesi sonucu akıma kapılıp ağır yaralandı. Düşerken ayağının direğe takılması sonucu Akgün, hayatta kaldı. Akgün, 2 kolunu kaybetti. Iğdır, Kars ve Erzurum'da tedavi gören Yusuf Akgün'ün sol bacağının da kesilmesi gerektiği söylendi ancak babası Yahya Akgün, kabul etmedi. Dönemin milletvekili Adil Aşırım'ın girişimleriyle Yusuf Akgün, tedavisi için Ankara'ya götürüldü. Yusuf Akgün, maddi imkansızlıklar nedeniyle burada Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. Devlet korumasına alınan Yusuf Akgün, günlük yaşamını kimseye bağımlı olmadan sürdürebilmek için kendi yöntemlerini geliştirdi. Önce tek başına yemek yemeyi, ardından giyinmeyi ve dişlerini fırçalamayı öğrenen Akgün, eğitim hayatına Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yeniden başladı.

DÜNYA 5'İNCİSİ OLDU

Okul yıllarında ağzıyla kalem tutarak yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrenen Akgün'ün çizimleriyle yarışmalarda dereceler aldı. 1998 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği bir resim yarışmasında birincilik elde eden Akgün, daha sonra sporla da ilgilenerek yüzme ve atletizm branşlarında bölge ve Türkiye dereceleri kazandı. 2005 yılında dünya beşinciliği elde eden Akgün, lisans eğitimini de Ankara'da bir vakıf üniversitesinin mühendislik ve tasarım fakültesinde moda, tekstil ve tasarım alanında tamamladı.

TASARIM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

Arkadaşlarıyla birlikte engelliliğe yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları yürütmeye başlayan Akgün, bu süreçte konferans ve söyleşilerle yaşadığı deneyimleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında kabul edilen Akgün, daha sonra yüksek lisans eğitimine başladı.

Kamu görevlisi olarak çalışan Yusuf Akgün, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi projelerinde tasarım çalışmaları yürütüyor. Akgün, yerli ve milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi oldu.

BABA OCAĞINDA

Zorlu bir yaşamda pes etmeyerek büyük başarılar elde eden Yusuf Akgün, baba ocağı Iğdır'a tatile geldi. Babası Yahya Akgün'e yardımcı olan Akgün, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı.

Çobanlık yaparken tırmandığı yüksek gerilim direğinde akıma kapılınca iki kolunu kaybettiğini anlatan Akgün, "Tedavim aylarca sürdü. Doktorlar bacağımın da kesilmesi gerektiğini söyleyince babam beni hastaneden çıkardı. Daha sonra Ankara'da tedavim devam etti ve bacağım kurtarıldı. Çocuk yuvasında hiçbir işimi tek başıma yapamıyordum. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Önce yemek yemeyi, sonra giyinmeyi, diş fırçalamayı öğrendim. Ağzımla kalem tutarak yazı yazmaya ve resim çizmeye başladım. O süreç benim hayatımı değiştirdi. Mücadele etmezsem sonumun iyi olmayacağını biliyordum. Spor yaptım, sanatla ilgilendim, eğitimimi tamamladım. Bugün kamu görevlisi olarak ülkeme hizmet ediyor, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi projelerinde tasarım çalışmaları yürütüyorum" diye konuştu.

'ZATEN İKİ KOLUNU KAYBETTİ, BARİ BACAĞI KALSIN' DEDİM

Oğlunun yaşadığı kazanın ardından zor günler geçirdiklerini söyleyen Yahya Akgün, "Doktorlar bacağının da kesilmesi gerektiğini söyledi. 'Zaten iki kolunu kaybetti, bari bacağı kalsın' diyerek oğlumu hastaneden çıkardım. İmkanlarımız ölçüsünde tedavi etmeye çalıştık. Daha sonra Ankara'da tedavisi sürdü ve bacağı kurtuldu. Bugün geldiği noktayı görmek bize büyük gurur veriyor" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Muharip Uçak, Yusuf Akgun, Roketsan, Güncel, Iğdır, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kollarını kaybetti, ağzıyla kalem tutup KAAN ve Atmaca'nın modelleyicisi oldu - Son Dakika

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