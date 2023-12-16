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Kolombiya, 2024'te Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kolombiya, 2024'te Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Kolombiya'nın 2024'te düzenlenecek Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı açıklandı. Kolombiya, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülke olarak biliniyor ve Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, biyolojik çeşitliliğin korunması için uluslararası düzeyde çaba sarf ediyor. Zirveye 200 ülkeden heyetin katılması ve gezegenin korunması için projelerin tartışılması planlanıyor.

Kolombiya, 2024\'te Biyoçeşitlilik Zirvesi\'ne ev sahipliği yapacak
16.12.2023 - 00:01,
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın, 2024'te "Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne (COP16)" ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ekim-1 Kasım 2024 tarihlerinde Kolombiya'nın COP16'ya ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Kolombiya'nın biyolojik çeşitlilik açısından gezegendeki en zengin ülkelerden birisi olduğu belirtilen açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun biyolojik çeşitliliğin korunması ve muhafaza edilmesi için uluslararası düzeyde gayret gösterdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekretaryası'nın Geçici Başkanı David Cooper, yaptığı açıklamada, "Sekreterlik, Kolombiya hükümetinin COP16'ya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duymaktadır. Kolombiya'nın halihazırda muazzam bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını anımsatmakta fayda var." ifadesini kullandı.

"Bu, Kolombiya için bir fırsat olacak"

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad da COP16'ya ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu, dünyadaki biyolojik çeşitliliğe en fazla sahip ülkelerden Kolombiya için bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro da sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Kolombiya'da yapılacak COP16 Zirvesi'ne 200 ülkeden heyetin katılacağını ve gezegenin korunması için projelerin tartışılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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