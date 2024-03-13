Kolombiya'da Müslümanlar Ramazan Ayında Toplu İftar Yaptı - Son Dakika
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Kolombiya'da Müslümanlar Ramazan Ayında Toplu İftar Yaptı

Kolombiya\'da Müslümanlar Ramazan Ayında Toplu İftar Yaptı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki İstanbul Mescidi'nde toplanan Müslümanlar, ramazan ayının başlamasıyla birlikte toplu iftar yaptı. İftar sonrası teravih namazını birlikte kılan Müslümanlar, Filistinliler için dua etti. Mescit görevlileri, ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar vereceklerini duyurdu ve gönüllü olarak yemek pişirdiklerini belirtti. İstanbul Mescidi'nde iftar vermek isteyenler, masrafları karşılamak için cami görevlisine isimlerini yazdırıyor.

13.03.2024 07:54
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ramazan ayının başlamasıyla Müslümanlar toplu iftarda buluştu.

Başkent Bogota'daki İstanbul Mescidi'nde toplanan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla yer sofrasında oruçlarını açtı.

İftardan sonra teravih namazını hep birlikte eda eden Müslümanlar, Gazze'de zor şartlar altında yaşayan Filistinliler için dua etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan mescit görevlileri, bu ramazan ayında da her gün ücretsiz iftar vereceklerini duyurdu.

Görevliler, ramazan ayının anlam ve ehemmiyetini Kolombiyalılarla paylaşmaktan oldukça mutlu olduklarını ve gönüllü olarak her gün yemek pişirdiklerini söyledi.

İstanbul Mescidi'nde iftar vermek isteyenler, cami görevlisine ismini yazdırarak belirlenen günde bütün masrafları karşılıyor.

Kaynak: AA

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