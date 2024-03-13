Kolombiya\'da Müslümanlar Ramazan Ayında Toplu İftar Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçiminde aday olmak için yeterli delege sayısına ulaştı

ABD Başkanı Joe Biden ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki başkanlık seçiminde aday olmak için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’de yeterli delege sayısına ulaştı. İki partide de bir süredir devam eden önseçimlerde iki siyasetçi de rakipsiz görülüyordu. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yaz aylarında partileri tarafından resmen aday gösterilecek. Böylece 2020’deki başkanlık seçiminin bir tekrarını izleyeceğiz.