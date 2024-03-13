Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ramazan ayının başlamasıyla Müslümanlar toplu iftarda buluştu.
Başkent Bogota'daki İstanbul Mescidi'nde toplanan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla yer sofrasında oruçlarını açtı.
İftardan sonra teravih namazını hep birlikte eda eden Müslümanlar, Gazze'de zor şartlar altında yaşayan Filistinliler için dua etti.
AA muhabirine açıklamada bulunan mescit görevlileri, bu ramazan ayında da her gün ücretsiz iftar vereceklerini duyurdu.
Görevliler, ramazan ayının anlam ve ehemmiyetini Kolombiyalılarla paylaşmaktan oldukça mutlu olduklarını ve gönüllü olarak her gün yemek pişirdiklerini söyledi.
İstanbul Mescidi'nde iftar vermek isteyenler, cami görevlisine ismini yazdırarak belirlenen günde bütün masrafları karşılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da Müslümanlar Ramazan Ayında Toplu İftar Yaptı - Son Dakika
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