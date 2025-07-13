Komşulara İhracat Yüzde 4,8 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Komşulara İhracat Yüzde 4,8 Arttı

13.07.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı, 2025'in ilk yarısında 13,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, 2025'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artarak 13,3 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 131 milyar 440 milyon dolar oldu.

Türkiye, bu dönemde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 13 milyar 293 milyon 438 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 12 milyar 679 milyon 193 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4,8 artış gösterdi.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 2,2 milyar dolarla Bulgaristan, 1,8 milyar dolarla Yunanistan ve 1,7 milyar dolarla Gürcistan izledi.

İran ve Irak haricindeki komşu ülkelere de ihracat arttı. Bu dönemde, yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 45 ile Suriye'ye, yüzde 13,5 ile Yunanistan'a ve yüzde 8,8 ile Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

Suriye'ye mücevher ihracatı atağı

Yılın ilk yarısında, Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın fasıllara göre dağılımı da dikkati çekti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde, en yüksek ihracatın 921 milyon 960 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satışı ile Irak'a yapıldığı belirlendi.

Söz konusu faslı, 551 milyon 827 bin dolarla yine Irak'a yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri takip etti.

Anılan dönemde, Suriye'ye yapılan mücevher ihracatı 3 milyon 861 bin dolara ulaştı.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Suriye, Finans, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşulara İhracat Yüzde 4,8 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

10:44
1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
09:29
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
09:22
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
08:38
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 11:21:37. #7.11#
SON DAKİKA: Komşulara İhracat Yüzde 4,8 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.