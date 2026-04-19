"Komünist Osman"In Hayatı Kitap Oldu... Gazeteci Gökmen Ulu, Dört Dönem Dikili Belediye Başkanlığı Yapan Osman Özüven'in Hayatını Kitaplaştırdı

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - Gazeteci Gökmen Ulu, Dikili'de dört dönem belediye başkanlığı yapan ve halk tarafından "komünist" olarak anılan Osman Özgüven'in hayatını "Komünist Osman" isimli kitabında anlattı. Ulu, "Ben bu kitabı sadece geçmişin nostaljisi olarak değil, geleceğin yol haritası olabileceği inancıyla yazdım. Osman Özgüven ve yoldaşlarının yaptıklarını yeniden hatırlamak, üzerine düşünme zamanı olduğuna inanıyorum. Asla eskimiyor. Tam da ihtiyaç duyulan bir model" dedi.

Siyasi yaşamını SODEP, SHP, CHP ekseninde sürdüren, uygulamaları nedeniyle "Komünist Osman" olarak anılan Osman Özgüven'in hayatını ve ideolojilerini anlatan "Komünist Osman" kitabının yazarı gazeteci Gökmen Ulu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Ulu, "barış aktivisti ve mütevazı bir demokrasi kahramanı" olarak tanımladığı Osman Özgüven'in hayatı ve ideolojilerinin günümüz siyaseti ve geleceği için yol haritası olabileceğini söyledi.

"12 Eylül faşizminin duvarlarını yıkan uygulamalara imza atan efsanevi bir başkan"

Osman Özgüven'in her zaman demokrasiyi savunduğunu kaydeden Ulu, şunları söyledi:

"Ben bu kitabı sadece geçmişin nostaljisi olarak değil, geleceğin yol haritası olabileceği inancıyla yazdım. Bu kitapta bir emek ve işçi dostunun, Türkiye Ekoloji Hareketi'nin önderlerinden birinin, bir insan hakları ve yaşam hakkı savunucusunun, barış aktivistinin, mütevazı bir demokrasi kahramanının serüvenini anlatıyoruz. Dört dönem İzmir Dikili'de belediye başkanlığı yapan ve 'Küçücük bir kasabada ben ne yapabilirim ki' demeyip 'Bir şey yapmalı' diye düşünüp, 12 Eylül faşizminin duvarlarını yıkan uygulamalara imza atan efsanevi bir başkan. Aynı zamanda sosyal toplumcu demokratik belediyeciliğin Türkiye'deki en etkileyici uygulayıcısı Osman Özgüven'i ve onun yoldaşlarını, onurdaşlarını anlatıyoruz bu kitapta."

"Her zaman demokrasiyi savundu"

Osman Özgüven kendisine hiçbir zaman komünist demedi. Bugün sorsak yine demez. 'Bundan onur duyarım, sevinç duyarım. Ancak o çok yüksek bir mertebedir' diye düşünür. Ona komünist unvanını halk verdi. Osman Özgüven budur. CHP'nin sol kanadının en etkileyici temsilcilerinden biri, bir model oldu yaşamı boyunca. CHP'nin sosyal demokrasi uygulamaları, CHP'nin sosyal demokrat bir parti olması savunusunda bulundu. Her zaman demokrasiyi savunurken parti içi demokrasiyi de savundu, ön seçimi savundu, halkın iradesini savundu."

"Pek çok yönüyle model bir adam"

Ulu, Osman Özgüven'in başkanlık dönemi ve sonrasındaki hayatını işaret ederek, "Dikili gibi bir turizm merkezinde, rantın bol gezdiği bir yerde, dört dönem belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven'in mal varlığı yok. Parayla işi yok çünkü. Bir eşi, Ayşe teyzenin 90 metrekarelik apartman dairesi var. Bu kadar. Bir de mobileti vardı. Makam aracı kullanmazdı. Belediyeden de aldırmadı makam aracı kendisine. Otomobil, lüks araba yok. Öyle bir şey yok çünkü. Mobiletiyle gider gelirdi. Şu anda tek gelir kaynağı emekli maaşı. Pek çok yönüyle model bir adam. Bir rol model" dedi.

"Tam da ihtiyaç duyulan bir model"

Kitaptan mevcut siyasi uygulamalar ve geleceğe ilişkin mesajlar çıkarılabileceğini kaydeden Gökmen Ulu, "Keşke Türkiye'de her ilde, her ilçede bir Osman Özgüven olsa. Ülke bugün bambaşka bir yerde olurdu. Çok daha iyi olurdu" diye konuştu.

Gençler için de örnek teşkil ettiğini belirten Ulu, şunları kaydetti: "Özellikle arayışta olan, düşünen gençler için, 'Nasıl çıkarız bu karanlıktan aydınlığa?' sorusuna yanıt arayanlar için, gençler için de bir rol modeldir. Onun yaptıkları ve kişiliği, karakteri, hem kişiliğiyle hem de uygulamalarıyla örnek alınacak bir adamdır.

Somut başarılara ulaşan bir adam bu. Küçücük kasabayı hem bir demokrasi platformuna dönüştürdü hem de barış aktivistlerinin buluşma merkezi haline getirdi. Somut başarılarından biri ve bence en önemlisi de Ege halklarını on yıllar sonra yeniden buluşturması oldu. Dikili'nin karşı kıyısındaki Midilli Adası'nın belediye başkanı Statist Palis'e uzattı dostluk elini. O zaman onlara karşı çıkanlar vardı. Faşistler ve dünyaya hükmetmeye çalışan emperyalist güçler, silah tüccarları bunun karşısında durdular. Ama bu devasa güçlere karşı sevgiyle, dostlukla barış kapısını açmayı başardılar. Bugün her yıl on binlerce Türk turist olarak Ege Adaları'na gidiyor, Yunanistan adalarına gidiyor, tatillerini yapıyorlar, geziyorlar ve orada çok güzel ağırlanıyorlar. Barış kapısını Osman Özgüven açtı."