Kömür Sobasından Sızan Gazdan İki Emekli Öğretmen Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kömür Sobasından Sızan Gazdan İki Emekli Öğretmen Etkilendi

Kömür Sobasından Sızan Gazdan İki Emekli Öğretmen Etkilendi

Sivas'ta kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin İnangu yaşamını yitirdi, kardeşi 73 yaşındaki Makbule İnangu ise tedavi altına alındı.

04.12.2024 23:31  Güncelleme: 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ta, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli öğretmen Hüseyin İnangu (83) yaşamını yitirdi, kardeşi emekli öğretmen Makbule İnangu (73) ise tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 10'uncu Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Kardeş olan emekli öğretmenler Makbule ve Hüseyin İnangu'dan haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri Hüseyin İnangu'yu hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bitkin halde bulunan ve gazdan etkilendiği belirlenen Makbule İnangu ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İnangu kardeşlerin evde ısınma için kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlendi.

'KÖMÜR KOVALARINI DEĞİŞTİRİRKEN GÖRDÜK'

Emekli öğretmen kardeşlerin komşusu Kadir Küpeli, "En son öğlen kömür kovalarını değiştirirken gördük. İki kardeş birlikte yaşıyorlardı. Çok iyi insanlardı" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömür Sobasından Sızan Gazdan İki Emekli Öğretmen Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 01:08:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kömür Sobasından Sızan Gazdan İki Emekli Öğretmen Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.