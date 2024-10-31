Konak Belediye Başkanı Mutlu: Afetler Kapımızı Çalmadan Kentlerimizi Dirençli Hale Getirmeliyiz

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi, İZ-AFED ve İZAD tarafından İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Doğal afetler birer olasılık değil yaşamın gerçeği. Afetler kapımızı çalmadan kentlerimizi dirençli hale getirmeliyiz. Binaların insanları öldürmemesi için topyekun bir seferberlik zamanı" dedi.

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi, İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) ve İzmir Afet Derneği (İZAD) tarafından İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde farkındalık ve anma programı düzenlendi. Depremde yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan programa Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Konak Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, Konak Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ertan Parlar, İZ-AFED Başkanı Servet Ertaş, İZAD Başkanı Ufuk Muştu, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. "Deprem Değil Bilinçsizlik Yıkar" yazılı pankartın açıldığı anma programında depremin yarattığı yıkımı yansıtan fotoğraflar da sergilendi.

Başkan Mutlu: Ülkenin en önemli gündemi afetler olmalı

Anma programında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Dört yıl önce bir deprem yaşadık; İzmir'de 117 kişinin ölümüne neden oldu. Onlarca binamız yıkıldı, ağır hasar aldı. Aslında bu deprem bir İzmir depremi değildi. Samos'taki depremin yarattığı bir yıkımdı. İzmir'de gelecekte yaşayacağımız olası depremlerin sonuçlarını çok daha iyi anlamamıza yol açtı. Deprem değil bina öldürür dedik her zaman. Binalarınızın güvenli ve dirençli olmaması insanların canlarını kaybetmesine yol açıyor. Doğal afetler birer olasılık değil yaşamın bir gerçeği. Afetler kapımızı çalmadan kentlerimizi dirençli hale getirmeliyiz. Önceden kaçak, mimarlık ve mühendislik hizmeti almamış yapılar yıkılır derdik. Ama dört yıl önce gördük ki ruhsatlı ve her türlü bilimsel hizmeti almış binalar da yıkılıyor. Binaları kimin yaptığından çok nasıl yapıldığı ve denetleme önemli. Kaçak yapılaşmaya karşı çıkacağız ama o binaların yönetmeliklere uygun olarak doğru zeminde yapılmasını savunacağız. Önümüzdeki günlerde hem Konak'ın hem İzmir'in hem de ülkenin tek gündemi deprem, afetler ve kentsel dönüşüm olmak zorunda" dedi.

"Topyekun seferberlik zamanı"

Afetlere dirençli kentler yaratmak için hızla harekete geçilmesi gerektiğini savunan Başkan Mutlu, "Kentleri rantın değil bilimin planlaması gerektiğine inanıyoruz. Kamu yararını önceleyen, akıldan, bilimden yana mekansal ve kamusal politikalarla kentlerimiz dönüşmeli. Bu anlamlı etkinlikte kaybettiğimiz canları anarken artık hızlıca içinde yaşadığımız binaları afetlere dirençli hale getirmeyi ve bundan sonra her bir binanın da standartlara uygun halde yapılmasını sağlamak zorundayız. Hayatını kaybeden canlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Bu acıyı çok yakından yaşadık, çok canımız yandı. Binaların insanları öldürmemesi için topyekun seferberlik zamanı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Ertaş: Hem anma hem farkındalık günü

Afet bilinci çalışmalarıyla toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini dile getiren İZ-AFED Başkanı Servet Ertaş da, "Bugün acı bir gün, bundan 4 yıl önce 117 vatandaşımızı yitirdik, binlerce vatandaşımız da evsiz kaldı. Bugün hem bir anma günü hem de bir farkındalık günü. Deprem bir doğa olayıdır. Depremi afete dönüştüren yapı stoğunun eski olması ve toplumun bilinçsiz olmasıdır. Biz de bu gerçek üzerine yaklaşık 4 yıldır afet bilinci çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de bu anlamda farkındalık etkinliği için buradayız" diye konuştu.

Muştu: Kaybettiğimiz canları saygıyla anıyorum

24 yıldır faaliyet gösteren bir dernek olduklarını anlatan İZAD Başkanı Ufuk Muştu, şunları söyledi: "Sivil toplum kuruluşlarına ve talep eden okullara afet konusunda eğitim vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de çabalamaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz canları saygıyla anıyorum."

Parlar: Bilimin sesine kulak vermemiz gerekiyor

Anma programında tüm paydaşlar adına ortak basın açıklamasını okuyan Konak Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ertan Parlar, "Depremin yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal travmanın büyüklüğüne rağmen, aradan geçen 4 yıl boyunca deprem gerçeği ile gerçekten yüzleştiğimiz, yeni depremlere hazırlanma konusunda mesafe kat ettiğimiz söylenemez. Ülke genelindeki yapılar incelenerek riskli yapılar tespit edilip güvenli hale getirilmelidir. Uygun olmayan zemin ve arazilerdeki güvensiz yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık biçimde yapılandırılmalıdır. İmar barışı adı altında ruhsatlandırılan yapılar derhal denetlenmeli, kaçak yapılar hiçbir biçimde affedilmemelidir. Çıkarılan deprem yönetmelikleri geliştirilmeli ve harfiyen uygulamaya konmalı, yönetmeliklere aykırı tüm işlemlerin tesis edilmesi engellenmelidir. Ülkemizde yaşadığımız acıları yeniden yaşamamamız için ülke olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme hazırlıklı olmak için de bilimin, tekniğin ve doğanın sesine kulak vermemiz gerekiyor" dedi.

Tiyatral gösteri ile farkındalığa dikkat çekildi

Basın açıklamasının ardından İZ-AFED (İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği) tarafından deprem hakkında doğru bilinen yanlışları konu alan "Hazır mıyız?" isimli tiyatral gösterisi sahnelendi ve şiir dinletisi sunuldu. Programın son bölümünde ise moderatörlüğünü Konak Belediyesi Afet İşleri Müdürü Şebnem Firdevs Karakaya'nın yaptığı ve Jeoloji Mühendisi Okşen Mersin, İnşaat Mühendisi Selma Nalbantoğlu, İnşaat Yüksek Mühendisi ile İş Güvenliği Uzmanı Mutlu Burak Paksoy'un konuşmacı olarak yer aldığı panel düzenlendi. Alanında uzman panelistlerin detaylı sunumlar yaptığı panelde afet yönetimi aşamaları ve afete dirençli kentler konuları masaya yatırıldı.