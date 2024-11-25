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Kadına Şiddete İzmir'de Farkındalık

Kadına Şiddete İzmir\'de Farkındalık

Konak Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kentin en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne “Şiddete Cinayetlere Sessiz Kalmıyoruz” yazılı dev afiş astı. Basmane’de bulunan ana hizmet binası da kasım ayı boyunca farkındalık yaratmak için kadın hareketinin sembol rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.

25.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kentin en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne "Şiddete Cinayetlere Sessiz Kalmıyoruz" yazılı dev afiş astı. Basmane'de bulunan ana hizmet binası da kasım ayı boyunca farkındalık yaratmak için kadın hareketinin sembol rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.

Konak Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla giderek artan kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kentin en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne "Şiddete Cinayetlere Sessiz Kalmıyoruz" yazılı dev afiş astı. Kadın hareketinin sembol rengi olan mor zemin üzerine hazırlanan afiş kasım ayı boyunca farkındalık için asılı kalacak. Ayrıca Konak Belediyesi'nin Basmane'de bulunan ana hizmet binası da mor ışıkla aydınlatılacak.

Şiddet tüm boyutlarıyla konuşulacak

Konak Belediyesi, 25 Kasım'da önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Konak Kent Konseyi ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri ile birlikte düzenlenecek "6284-İzmir" başlıklı program, devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da başlayacak olan buluşmada, kadınların yaşam hakkını koruyan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un toplumsal etkileri ve uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar masaya yatırılacak.

"Şiddetten uzak bir yaşamı birlikte inşa edeceğiz"

Kadına yönelik şiddetin cins kırım olarak nitelendirilecek boyutlara ulaştığına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Etkin uygulanmayan yasalar ve cezasızlık kültürünün etkisiyle son yıllarda en büyük toplumsal sorun olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi yalnızca bir gün ile sınırlı tutmuyor, bunun her günün sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Kadınların daha görünür olduğu, eşit ve şiddetten uzak bir yaşam hedefiyle çıktığımız bu yolda şiddetin eşitlikle önlenebileceğine olan inancımızla toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınların özgürce var olabildiği, adil ve şiddetten uzak bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Hayatlarımızdan da haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadına Şiddete İzmir'de Farkındalık - Son Dakika

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