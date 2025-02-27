Konak Belediyesi, 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' Ünvanını Aldı

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Strazburg'da düzenlenen toplantıda 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ünvanı almaya hak kazandı. Konak Belediyesi adına ödülü Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu aldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) kapsamında gerçekleştirilen yıllık koordinasyon toplantısı, bu yıl "Yerel Topluluklar: Demokratik Dayanıklılığı Ön Plana Çıkarmak" temasıyla düzenlendi. Yerel demokrasiye yönelik hayata geçirdiği çalışmalar ile başvurusu kabul edilen Avrupa'dan 17 belediye arasında yer alan Konak Belediyesi, 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ünvanını kazandı. Konak Belediyesi adına ödülü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori'nin elinden alan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, katılımcı belediyecilik odaklı yönetim anlayışı ve çalışmalara dair sunum da yaptı.

Roman Eylem Planı'nı anlattı

Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik politikalara değinen Başkan Mutlu, "Adil kent, eşit yurttaşlık diyerek çıktığımız bu yolda Roman komşularımızın yanımızda olmasını, kendilerini öteki hissetmemesini sağlamak üzere bir Roman Eylem Planı'nı stratejik planımıza ekledik ve bütçelendirdik. Roman kültürü ve geleneklerini korumak, desteklemek, yaşam kalitelerini artırmak, ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedefledik. Toplumsal eşitsizliklerin azaltıldığı, kırılgan nüfuslar başta olmak üzere her kesimin refahının artırılmasını amaçladık. Roman gençlerin iş bulabilmesi için meslek kursları açıyoruz. Onları ücretsiz olarak konservatuvara hazırlıyoruz. Çok yetenekli çocuklarımızı Olten Filarmoni Orkestrası'nda eğitim almaları için destekliyoruz" dedi.

"Yeşil bir gelecek için ortak çözümler ürettik"

'Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık' projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Türkiye ile Avrupa şehirlerinden belediyeleri bir araya getiren İklim Zirvesi'nden bahseden Başkan Mutlu, "Düzenlediğimiz zirvede demokratik katılım çerçevesinde yeşil bir gelecek için ortak çözümler ürettik ve toplumsal farkındalık artırıldı. İklim krizi bütün dünyanın sorunu. Yerel yönetimlerin bu konuda elinden ne geliyor, ne yapabilirizi, deneyimleri paylaşmak çok önemliydi bizim için. Sosyal katılımı artırmak ve toplumun farklı kesimlerini çevre sorunları konusunda bilinçli hale getirmek için bir merkez kurduk" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz kadınlar ve çocuklar"

Konaklı çocukların sokaklarda özgürce oyunlar oynayabilmelerine olanak tanıyan ve geleneksel sokak oyunlarını yeniden canlandıran 'Mutlu Çocuklar Sokağı' etkinliklerine değinen Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Mutlu Çocuklar Sokağı, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlayan, toplumsal katılımı artıran, sadece çocukların değil mahallede yaşayan kadınların da dahil olduğu çok farklı bir etkinliğe dönüştü. 330 bin kişilik nüfusa sahip Konak, en zenginle en yoksulun, en eğitimliyle okuma yazma bile bilmeyenlerin birlikte yaşadığı bir ilçe. Açtığımız ücretsiz Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde şu anda 350 çocuğumuz eğitim alıyor. Bu çok yakın zamanda 400'e çıkacak. Çocuklarını bize bırakan annelerin çalışmasını sağlamak için onlara iş buluyoruz. Konak'ta önceliğimiz kadınlar ve çocuklar."

Demokratik kent yönetimi vurgusu

Yerelde demokratik katılımı arttırmak için yakın zamanda Mahalle Meclislerini kurmaya hazırlandıklarını belirten Başkan Mutlu, "Böylece herkes daha aktif yurttaş olacak. Özellikle bu katılımcılığın en büyük ayağını kentsel dönüşüm çalışmalarımız oluşturacak. Mahalle Meclislerini o yüzden çok önemsiyoruz. 330 bin nüfusumuzun 100 bini, dönüşmesi gereken bölgelerde yaşıyorlar. Bu da yaklaşık 660 hektarlık bir alan. Bu alanın dönüşümünün başarılı olması için toplumun, halkın, oralarda yaşayanların katılımını çok önemsiyoruz. Depreme ve afetlere dirençli bir kent yaratmak için katılımcı bir kentsel dönüşüm, insanları Konak'tan uzaklaştırmadan yine kent merkezinde yaşamasını sağlayacak bir kentsel dönüşüm de, demokratik kent yönetimi de önceliğimiz" açıklamasını yaptı.