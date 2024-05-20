Konak Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı Hizmetiyle Vatandaşların Yanında

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin yürüttüğü hasta nakil ambulansı hizmeti kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen Konaklının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Uzman doktor ve sağlık personellerinin eşliğinde titizlikle evinden alınan hastalar, sağlık kontrolleri için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor.

Vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. Halk sağlığını gözeten pek çok çalışması bulunan Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş teknik ve tıbbi donanıma sahip hasta nakil ambulanslarıyla ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yatalak durumda olan, operasyon geçiren ya da kendi imkanlarıyla hastane randevularına gidemeyen vatandaşları evinden alıp hastaneye götürülüyor. Hastalar, tedavi sonrasında tekrar ambulansla evine bırakılıyor.

Her zaman hemşehrisinin yanında

Son olarak bir süre önce bacağından operasyon geçiren vatandaş, Gültepe'deki evinden alınarak Ege Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde yapılacak kontrolüne götürüldü. Vatandaş, tedavi sonrası tekrar ambulansla evine bırakıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman hemşehrisinin yanında olan Konak Belediyesi hasta nakil ambulans hizmetiyle özellikle imkanı kısıtlı hasta ve yakınlarının yüzünü güldürüyor, kalplere dokunuyor.

Toplumcu belediyecilik vurgusu

Belediye olarak yaşlı, yatağa bağımlı ve hasta olan vatandaşların kontrollerini yaptırabilmeleri ve tedavilerini tamamlayabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı hasta nakil ambulanslarımızla komşularımızın en zor anında yardımına koşmaya ve onlara destek olmaya devam ediyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm komşularımızın sağlığa erişimini kolaylaştırabilmek adına kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Randevu ile hizmet veriliyor

Belediyenin uzman doktor ve sağlık personelinden oluşan ekipler tarafından titizlikle yürütülen hasta nakil hizmeti hafta içi mesai saatlerinde veriliyor. Hiçbir ücret alınmadan yapılan hizmetten yararlanmak için hasta veya yakınlarının ilk önce tedavilerinin yapılacağı hastaneden randevu almaları gerekiyor. Sonrasında Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü 0232 484 22 91 numaralı telefondan arayarak nakil hizmeti için randevu almaları gerekiyor