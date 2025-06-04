Konak'ta Doğu'dan Sesler Konseri Düzenlendi

(İZMİR)- Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun düzenlediği "Doğu'dan Sesler" konseri, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konaklılara unutulmaz bir gece yaşatan konserde Anadolu'nun birçok yöresinden türküler seslendirdi.

Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun hazırladığı "Doğu'dan Sesler" konseri, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gülriz Sururi Sahnesi'nde düzenlenen etkinliği izlemeye gelenler arasında CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Şef Bahar Almaç yönetimindeki Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, "Al Eyvanda Han Kalmadı", "Kevengin Yollarında", "Zeytin Yaprağı Yeşil", " Bitlis'in Önünde Bağlar", "Konma Bülbül", "Garip Bir Kuştu Gönlüm", "Ay Doğar Aşar Gider", "Tanburam Rebap Oldu", "Yeni Hamamın Üstüyem" gibi Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler seslendirdi.

Gecenin sunuculuğunu da üstlenen Almaç, türkü anonslarında zaman zaman Aşık Mahzuni Şerif, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Yavuz Top, Celal Güzelses gibi önemli ustaları da andı. Koro kadar gecede sahne alan solistler de performanslarıyla göz doldururken, İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yöneticileri de seyircileri halay performansıyla hayran bıraktı.