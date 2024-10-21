Konak'ta İstihdama Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor

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(İZMİR)- Konak İş Eğitim Merkezi Projesi Kapanış Konferansında istihdama yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Konak Belediyesi'nin yürütücülüğünde, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Norm Tooling ortaklığında, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" (NEET PRO) ile hayata geçirilen Konak İş Eğitim Merkezi Projesi Kapanış Konferansı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanayide nitelikli iş gücü açığına çare olan, yaşları 18-29 aralığındaki gençlere istihdam yaratan projenin kapanış konferansına; İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder, Norm Tooling İş Birimi Direktörü Birol Durdu, Konak Belediyesi Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Müdürü Bülent Köstem, Konak İş Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü Öykü Özen, İŞKUR Konak Şubesi temsilcileri, Konak İş Eğitim Merkezi mezunları ile sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katıldı.

Konak İş Eğitim Merkezi'nde eğitimler devam edecek

Temel amacı, genç işsizliğine ve sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına eş zamanlı olarak katkı sunmak olan projenin kapanışında konuşan Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürü Bülent Köstem, Konak İş Eğitim Merkezi'nde eğitimlere devam ederek istihdama yönelik çalışmalarının hız kesmeyeceğinin altını çizdi. Köstem, "Bu projede ortağımız olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne, Norm Tooling'e çok teşekkür ederiz. Konak İş Eğitim Merkezimizde istihdam birimimiz tarafından eğitimler verilmeye devam edecek. Şimdiden çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat halindeyiz" dedi.

Kariyer yolculuğu sürüyor

Konak İş Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü Öykü Özen de Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisleri'nde kurulan Konak İş Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerine devam edeceğini belirterek "Kurs programlarının ilk başvurularından son gününe kadar yüzlerce gence erişildi ve kariyer yolculuklarında bir perspektif yaratabilmek adına da çalışmalar sürdürüldü. Bugün, Konak İş Eğitim Merkezi'nin ilk kursiyerlerini, mesleki yeterlilik belgeleri ile kariyer yolculuklarının yeni bir bölümüne uğurlamaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"İşsizlik memleket meselesi"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder, işsizlikle ilgili istatistiki verilerin içinde kadın ve genç işsizlerin popülasyonunun çok yüksek olduğunu dile getirdi. Konak İş Eğitim Merkezi Projesi'nin önemine de dikkat çeken Önder, şunları söyledi:

"İşsizlik memleket meselesi. Bu projemiz belirsizlik ve güvencesizlik içinde olan, iş bulma ümidini kaybetmiş gençleri aynı paydada buluşturmak üzerine kurgulandı. Biz de üniversitemiz olarak Norm Grubu ve Konak Belediyesi'yle beraber gençlere yol açtık. Bu projenin sonunda da hem kadın CNC tezgah operatörleri hem de genç operatörlerimiz işe yerleşti. Bundan sonra da Konak Belediyesi'yle beraber bu tarz projeleri yürütmek istiyoruz."

"Çok sayıda arkadaşımızı sanayiye kazandırdık"

Norm Tooling İş Birimi Direktörü Birol Durdu ise sanayide kadın çalışanların başarısına değinerek şöyle konuştu:

"Bu proje bizim için çok değerliydi. Proje covid süreci sonrasında yapıldığı için bu süreçte meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarımızın iyi eğitim alamadan mezun oldukları keşfedildi. Hem holding olarak son yıllarda yaptığımız ataklarla hem de bu projeyle, özellikle üretim ve sanayi sektöründe kadın çalışanlarla birlikte çok başarılı sonuçlar çıkarttık. Böyle bir proje içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Katkı sağlayan Konak Belediye Başkanımıza, İzmir Ekonomi Üniversitesine ve sanayi kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sayıda arkadaşımızı sanayiye kazandırdık, devamı da gelecek."

Konak İş Eğitim Merkezi kursiyerleri umut oldu

Kapanış konferansında Gazaltı kursiyeri Yunus Emre Karabulak ve CNC Torna Tezgahı kursiyeri Turgut Umut Tuncel, Konak İş Eğitim Merkezi kursiyerleri adına birer konuşma yaptı. Eğitimler ve sınavlar sonunda aldıkları belgelerin uluslararası platformda geçerli olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Yunus Emre Karabulak, "Ne iş ne de okul olarak bir geleceğimin olmadığını düşünüyordum. Ama bu fırsat bana hem kendimi geliştirmeye hem hayatıma yeni bir şey katmaya dair yapabilecek bir şey olduğunu gösterdi. Aldığım sertifikayla yurtdışına çıkmak istiyorum. Bu, kendimi geliştirmek için çok iyi bir fırsat" dedi.

"Öğrendiğimiz bilgiler altın değerinde"

CNC Torna Tezgahı kursiyeri Turgut Umut Tuncel, Konak İş Eğitim Merkezi'nde mesleki eğitimin yanı sıra gerçekleştirilen kişisel gelişim eğitimlerinin faydasına değindiği konuşmasında, "Ben aslında elektrik mezunu olmama rağmen bu kursta CNC torna tezgahı programcılığı ve operatörlüğüyle tanıştım ve çok sevdim. Bu eğitimlerin yanında bize verdikleri kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleri aldık ve bu eğitimlerde öğrendiğimiz bilgiler altın değerinde" ifadelerini kullandı.

İstihdam köprüsü oldu

Konak Belediyesi yürütücülüğünde, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Norm Tooling ortaklığında hayata geçirilen Konak İş Eğitim Merkezi Projesi kapsamında iki ana dalda kurs programı, kursiyerler ile buluşturuldu. Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisleri'nde kurulan Uygulama Atölyesi ve Teorik Eğitim alanlarında 5 ayı aşkın süren CNC Torna Tezgahı ve Gazaltı Kaynakçılığı eğitimleri verildi. Mesleki eğitimlerin tamamlanmasının ardından genç kursiyerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavlarına girdi ve başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı. Yüzde 50 istihdam garantisi sunan Konak İş Eğitim Merkezi Projesi sınavlarında başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin istihdam edilmesi için köprü de oluşturdu. Başta Norm Holding ve şirketleri olmak üzere sanayi sektörünün lider firmaları ve İŞKUR Konak Şube Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı, kursiyerlerin ilgili firmalar ile görüşmesi sağlandı.