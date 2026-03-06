Konak'ta "Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme" Paneli Düzenlendi

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme" panelinde konuşan Başkan Mutlu, " 8 Mart, direnişin, dayanışmanın ve umudun günü. 8 Mart, emeği görülmeyen, sesi bastırılmak istenen, hakları yok sayılan milyonlarca kadının tarih boyunca yükselttiği isyanın adı. Mücadelemiz, her bir kadın özgürleşene kadar devam edecek. Bundan sonra bir kişi daha eksilmeyeceğiz; bir adım bile geri atmayacağız" dedi.

Konak Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme" paneli düzenlendi. İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşen panelde kadın emeği, girişimciliği ve karar alma mekanizmalarındaki varlığının güçlenmesi masaya yatırıldı; ekonomik bağımsızlığın kadınların yaşamındaki dönüştürücü etkisi değerlendirildi.

İş dünyasından sivil topluma, hukuktan girişimciliğe uzanan farklı alanlarda söz sahibi kadınların bir araya geldiği paneli Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık, Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Füsun Çetin ve yönetimi, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ile başta kadın muhtarlar olmak üzere Konak muhtarları izledi. Etkinliğin kolaylaştırıcılığını Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkan Yardımcısı Pınar Aksoy üstlenirken Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Seyfeli, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkol Erten ve İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Zöhre Dalkıran konuşmacı olarak katıldı.

Mutlu: "8 Mart, direnişin, dayanışmanın ve umudun günü"

Panelin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de ilk defa sekiz kadın belediye başkanının aynı anda görev yaptığını vurgulayarak İzmir'in kadınların sesinin çok gür çıktığı, sözünü çok güçlü olduğu bir kent olduğunu dile getirdi. Yönetici olarak kendilerine çok büyük sorumluluk düştüğünü, çünkü gelecekteki yönetici kadınların yolunu açma misyonlarının olduğunu ifade eden Başkan Mutlu, görevlerinin gurur ve onur verdiğinin altını çizdi. 8 Mart'ın önemine değinen Başkan Mutlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşitliği, özgürlüğü ve her alanda verdiğimiz hak mücadelemizi büyütmek için buradayız. 8 Mart, direnişin, dayanışmanın ve umudun günü. 8 Mart, emeği görülmeyen, sesi bastırılmak istenen, hakları yok sayılan milyonlarca kadının tarih boyunca yükselttiği isyanın adı. Türkiye'de kadınların yaşamını belirleyen en temel toplumsal cinsiyet eşitsizliği. 2025 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre 148 ülke arasında tam 135'nciyiz. Bu, bir utanç karnesi. Bu tablo kadınların ekonomik bağımsızlıktan mahrum bırakıldığını, karar süreçlerinden dışlandığını, şiddet karşısında korunmadığını açıkça gösteriyor. 2025 yılında 294 kadın katledildi. 297 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2026'nın ilk üç ayında 66 kadın cinayeti işlendi. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu her zaman söylüyoruz. Kadını korumayan, şiddeti engellemeyen, cezasızlığı büyüten her tercih politiktir. Kadınların ne giyeceğine, nerede gezeceğine, kaç çocuk doğuracağına kafa yoran anlayış sürdükçe eşitsizlik de şiddet de bitmeyecek."

"Yaşasın, kadın dayanışması! Yaşasın, eşitlik, özgürlük, adalet!"

Konak Belediyesi'nin son iki yılda gerçekleştirdiği kadın çalışmalarını da aktaran Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, İnci Vakfıyla birlikte kadın CNC operatörleri yetiştirerek iş sahibi yaptıklarını, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri annelerinin giderek güçlendiğini, Kadın Danışma Merkezi sayesinde kadınlara ücretsiz psikososyal ve hukuki destek verildiğini, Yerel Eşitlik Eylem Planının hayata geçirildiğini, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladıklarını ve İş'te Konak'la 480 kadını iş sahibi yaptıklarını aktardı. Kadınların ülkeyi ve dünyayı değiştirecek güce sahip olduğunu belirten Başkan Mutlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz buradayız, susmuyoruz. Bu dünyayı, bu ülkeyi kadınların değiştireceğine yürekten inanıyorum. Kadınlara alan açmanın en zor ama güçlü yolu başarıyı büyütmek; eşitliği, lafla değil gerçekten hayata geçirmek. Biz biliyoruz ki eşitsizlik, yalnızca ekonomik değil. Eşitsizlik evde, sokakta, siyasette, iş hayatında, her yerde. Bu nedenle de mücadele alanımız, her yer. Şiddetin her türüne, kadın emeğinin sömürülmesine, yoksulluğun kadınlaşmasına, erkek egemen zihniyete karşı adil, eşit, özgür bir dünyayı sizlerle birlikte kuracağız. Buna gerçekten yürekten inanıyoruz. Mücadelemiz, her bir kadın özgürleşene kadar devam edecek. Bundan sonra bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Bir adım bile geri atmayacağız. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Yaşasın, kadın dayanışması! Yaşasın, eşitlik, özgürlük, adalet!"

Aksoy: Kadının iş hayatındaki varlığı zor ilerliyor

Açılışın ardından panel konuşmalarına geçildi. Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkan Yardımcısı Pınar Aksoy Konak Belediyesi ile birlikte kadınlar adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Kadının iş hayatındaki varlığı ev içindeki bakım sorumlulukları yüzünden daha zor ilerliyor. Rotary Bölge 2440 Federasyonu olarak kadınlar için yalnızca ekonomik fırsatlar yaratmıyor, bakım yükünü de hafifleten çalışmalar içinde yer alıyoruz. Konak Belediyesi ile iş birliği içerisinde Ayla Ökmen Oyun Evi'nin hazırlık sürecini tamamladık. Böyle nitelikli ortamların sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmesi çok önemli. Konak Belediyesi ile yürüttüğümüz bir diğer çalışma olan Girişimci Kadınlar Projesi ile kadınlara E-Ticaret eğitimi veriyoruz. Detayları semt merkezlerinden öğrenebilirsiniz."

Ürkmez: Erkek işi olarak görülen işlerde eğitimli kadın istihdamını önemsiyoruz

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, cinsiyet ayrımcılığının ekonomiyle olan bağını aktardığı konuşmasında erkek işi görülen mesleklerde kadın istihdamının önemini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Vakıf olarak her yaştan çocuk ve gence yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bunların hepsinde cinsiyet eşitliğini önemsiyoruz. İlk defa geçen yıl Konak Belediyesi ile yürüttüğümüz Hem İşte Hem Eğitimde Programını, kadınlara yönelik gerçekleştirdik. Eğer bir kadının etrafındaki destek mekanizmaları güçlüyse o zaman şanslı oluyoruz. Bunun ilk ayağı da ekonomik güçlenme. Toplumda üreten birey sayısını artırmaya çalışıyoruz, bir bireyin sadece eğitim alıp evde oturması bizim amacımız değil. Sahada kadın çalışan sayımızı arttırmak hedeflerimiz arasında. CNC operatörlüğü ve gaz kaynakçılığı gibi erkek işi olarak görülen işlerde mesleki eğitimle kadınların istihdama katılmalarını önemsiyoruz."

Seyfeli: Kadının ekonomide aktif olduğu toplumlarda gelir artıyor

TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Seyfeli de ekonomide kadının, değiştirici ve geliştirici rol üstlendiğinin altını çizerek, "Kadının ekonomide aktif olduğu toplumlarda gelir artıyor, yoksulluk azalıyor ve diğer kuşaklara geçmiyor. Haklarınızı bilen bir kadınsanız daha cesur kararlar alabiliyorsunuz. Kadınlara markalaşma konusunda neler yapması gerektiğini öğretiyoruz. Genç girişimcileri ve marka olmak isteyen kadınları projelerimizde bizimle yan yana olmaya davet ediyoruz. Kadınların ekonomik güçlenmesi sadece bir kadın meselesi değil toplum meselesidir" diye konuştu.

Erten: Kadınların her alanda daha aktif olması için çalışıyoruz

İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkol Erten, kadınları her alanda aktif olacakları projelerle desteklediklerini ifade etti ve "Kadınların her alanda daha aktif olması için projeler üretmeye çalışıyoruz. Genç İZİKAD projemiz ile gençlere nasıl girişimci olabileceklerini gösteriyoruz. Fikirlerini iş planı olarak bize sunmalarını bekliyor sonra da ilk üçü belirliyoruz. Tüm fikirlerin ileride bir projeye dönüşmesi için çabalıyoruz. Sonuçlarını aldıkça daha da motive oluyoruz. Geleceğin iş kadınlarını, burs fonuyla genç kızları desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Dalkıran: Kadın hakları ve mücadelesinde dayanışma içerisindeyiz

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi avukat Zöhre Dalkıran ise kadın hakları ve mücadelesini hukuki boyutuyla ele aldı. Şiddete maruz kalan kadınlara Kadın Hakları Merkezi tarafından ücretsiz destek verildiğini belirten Dalkıran şunları söyledi:

"Panelin başlığı Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme. 8 Mart'ı doğuran da bu meseleydi; kadınlar evlerine ekmek götürebilsinler diye... İzmir Barosu olarak kadın hakları ve mücadelesi alanına düşen her durumda kadınlarla hep dayanışma içerisindeyiz. Herhangi bir şiddete maruz kalan kadınlar için yazılması gereken dilekçeler Kadın Hakları Merkezimiz tarafından ücretsiz hazırlanıyor. Boşanma, velayet ve nafaka davaları için eğer şiddet öyküsü varsa ücretsiz avukat görevlendirmesi yapıyoruz. Bunu yapan tek baroyuz."