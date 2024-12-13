Konak'ta Yılbaşı Kermesi İle Kadın Emeği Değerlendirilecek - Son Dakika
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Konak'ta Yılbaşı Kermesi İle Kadın Emeği Değerlendirilecek

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yılbaşı Kermesi'ne tüm İzmirlileri davet ederek kadın emeğinin önemine vurgu yaptı. Kermes, 14 Aralık'ta Alsancak'ta gerçekleşecek ve müzik dinletileri ile halk dansları gösterileriyle zenginleştirilecek.

13.12.2024 09:59  Güncelleme: 10:58
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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklı kadınların el emeği ürünlerinin değerleneceği 'Yılbaşı Kermesi'ne tüm İzmirlileri davet ederek, "Kadın emeğinin değerlendiği, kadının daha da güçlendiği bir yıl diliyoruz" dedi.

Konak Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala sevdiklerine hediye alacakların ilgiyle takip edeceği Yılbaşı Kermesi'ni Alsancak Dominik Caddesi'nde açıyor. 14 Aralık Cumartesi saat 11.00-18.30 saatleri arasında açık kalacak kermeste, hediyelik olarak sergilenecek el emeği ürünlerin yanı sıra müzik dinletileri ve halk dansları gösterileri de güne renk katacak. Konak Belediyesi koroları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sanatçılarının katılımıyla Uğur Sayınbatur'un şefliğinde müzik ziyafeti yaşanacak. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ise yöresel halk oyunları gösterisi gerçekleştirecek. Konak Belediyesi semt merkezlerinin yanı sıra İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, Konak Kadın Kooperatifi ve Konak Engelsiz Yaşam Köyü de kermesteki yerini alacak.

Konaklı kadınların üretimi

Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinden ve kermese katılmak için başvuran Konaklı kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan kermese tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadın emeğinin değerlendiği, kadının daha da güçlendiği bir yıl dileğiyle, Konaklı kadınların el emeği ürünlerini değerlendirme fırsatı bulduğu kermesimizle 2025'i karşılıyoruz. Tüm İzmirli komşularımızı, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almaya kermesimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Yılbaşı Kermesi İle Kadın Emeği Değerlendirilecek - Son Dakika

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