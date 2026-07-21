Kongo'da Ebola Riski Artıyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Riski Artıyor

Kongo\'da Ebola Riski Artıyor
21.07.2026 14:03
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BM OCHA, Kongo'daki yerinden edilmiş kişilerin yoğunluğunun Ebola yayılma riskini artırdığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki nüfus yoğunluğu ve temel hizmetlere kısıtlı erişimin Ebola virüsünün yayılma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

OCHA pazartesi günü yaptığı açıklamada, salgının merkez üssü konumundaki Ituri eyaletinde 270.000'den fazla yerinden edilmiş kişinin kaldığı en az 16 kampta Ebola vakaları görüldüğünü doğruladı.

OCHA, ortaklarıyla birlikte el yıkama istasyonlarının kurulması ve halkın Ebola'yla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi gibi önleme ve farkındalık çalışmalarıyla yerinden edilmiş toplulukları desteklediklerini ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 2.423'e ulaştığı, bu kişilerin 967'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

OCHA, yıllardır süren çatışmalar, zorunlu göç ve kötüleşen yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan yerinden edilmiş topluluklara yönelik hayati yardımların ve Ebola ile mücadele çalışmalarının sürdürülmesi için uluslararası destek çağrısını yineledi.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Riski Artıyor - Son Dakika

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