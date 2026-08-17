Kongo'da Ebola Salgını Tarih Yazıyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını Tarih Yazıyor

Kongo\'da Ebola Salgını Tarih Yazıyor
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı 2.300'ü aştı, salgın en ölümcül oldu.

KİNŞASA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.300'ü aşmasıyla salgın, ülke tarihindeki en ölümcül Ebola salgını haline geldi.

Sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 4.945 teyit edilmiş vaka kaydedildi. Bu vakaların 2.325'i ölümle sonuçlanırken, vaka ölüm oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

An itibarıyla mevcut salgının yol açtığı can kaybı, 2018-2020 yılları arasında ülkenin doğusunda yaşanan Ebola salgınındaki ölü sayısını geçmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2018-2020 dönemindeki salgında 3.481 vaka tespit edilmiş, 2.299 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen ve an itibarıyla devam eden Ebola salgını, ülkede Ebola virüsünün ilk kez tespit edildiği 1976 yılından bu yana yaşanan 17'nci Ebola salgını olarak kayda geçmiş durumda.

Ebola virüsünün Bundibugyo türünden kaynaklandığı bildirilen salgın, Ituri, Kuzey Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Güney Kivu ve Bas-Uele eyaletlerinde 55 sağlık bölgesini etkilemiş durumda.

DSÖ, ülkedeki mevcut Ebola salgınının, tarihteki en kötü salgın olabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen çarşamba günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu, şimdiden kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını ve önceki tüm Ebola salgınlarından daha hızlı ilerliyor. Mevcut hızıyla devam ederse, 2014-2016 yıllarındaki Batı Afrika Ebola salgınını geride bırakabilir" demişti.

Bugüne kadar kaydedilen en büyük Ebola salgını olan 2014-2016 Batı Afrika salgınında 28.600'den fazla kişi virüse yakalanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Kongo, Son Dakika

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