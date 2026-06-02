Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 343'e Yükseldi
Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 343'e Yükseldi

02.06.2026 10:16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vaka sayısı 343'e ulaştı, havalimanı tekrar açılacak.

KİNŞASA, 2 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba, ülkede teyit edilen Ebola vaka sayısının 343'e ulaştığını duyurdu.

Devlete ait Kongo Basın Ajansı'nın haberine göre Kamba, pazartesi günü Başbakan Judith Suminwa'nın başkanlığında düzenlenen Ebola ile mücadele koordinasyon toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu.

Kamba, hükümet heyetinin salgının en yoğun görüldüğü bölge olan doğudaki Ituri vilayetinin başkenti Bunia'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından müdahale çalışmalarının daha hedef odaklı hale geldiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise şu anda yalnızca insani yardım uçuşlarına açık olan Bunia Havalimanı'nın bu hafta yeniden hizmete açılmasının beklendiğini söyledi.

Muyaya, "El yıkama ve ateş ölçümü gibi önleyici tedbirlere yönelik altyapının oluşturulmasıyla Bunia Havalimanı bu hafta yeniden açılacak. Havalimanının yeniden faaliyete geçmesi, salgınla mücadele çalışmalarına yönelik desteğin ulaştırılmasını kolaylaştıracak" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında tespit edilmişti. 15 Mayıs'ta ilan edilen son salgın, o tarihten bu yana ülkede görülen 17. Ebola salgını oldu.

Kaynak: Xinhua

SON DAKİKA: Kongo'da Ebola Vaka Sayısı 343'e Yükseldi
