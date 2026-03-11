Kongre'de İran Operasyonları Tartışıldı - Son Dakika
Kongre'de İran Operasyonları Tartışıldı

11.03.2026 10:17
ABD Kongresi, İran'a yönelik saldırılar hakkında gizli brifing sonrası operasyonları eleştirdi.

ABD'de Kongre üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili Kongre'de gizli oturumda verilen brifing sonrası operasyonların hedefi, maliyeti ve olası sonuçlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "tutarsız ve eksik" olarak tanımladı.

Murphy, "Bugün İran savaşı hakkında 2 saatlik bilgilendirme toplantısındaydım. Tüm bilgilendirme toplantıları kapalı çünkü Trump bu savaşı kamuoyu önünde savunamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin asıl hedefinin "İran'ın nükleer silah programını yok etmeyi içermediğini" belirten Murphy, hava saldırılarının İran'ın nükleer kapasitesini yok edemeyeceğini bildiklerini vurguladı.

Murphy, "İkinci olarak, 'rejim değişikliği'nin de listede olmadığını doğruladılar. Yani, vergi mükelleflerinin yüz milyarlarca dolarını harcayacaklar, bir sürü Amerikalının ölümüne neden olacaklar ve muhtemelen daha da Amerikan karşıtı bir rejim iktidarda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise savaşın mali yüküne dikkati çekerek, hükümetin askeri harekat için büyük miktarlarda para harcamaya istekli göründüğünü söyledi.

Warren, "Açık olan tek şey, sağlık hizmetlerini kaybeden 15 milyon Amerikalı için para yokken, İran'ı bombalamak için günde bir milyar dolar harcanıyor." dedi.

Cumhuriyetçi kanat da operasyonlara karşı sorgulayıcı yaklaşım sergiliyor

"The Benny Show" programına konuk olan Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, İran'da rejim değişikliğini savunmadığını iddia ettiği ABD Başkanı Donald Trump'ı savunmaya devam edeceğini belirtti."

Paul, "Bize İran'ın ezilen halkını özgürleştireceğimiz söyleniyor. Onların özgürlüğe kavuşmasını umuyorum ve diliyorum ancak dış politikamız ezilen insanları özgürleştirmek olursa, savaşlar asla bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "South Carolina'nın evlatlarını İran'la savaşa göndermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Demokratlardan Trump'a mektup

The Hill'in haberine göre, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Senatörler Jack Reed ile Jeanne Shaheen, Trump'a mektup yazarak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'daki savaşın amaçları hakkında yeminli ifade vermelerini talep etti.

Mektupta, "Başlangıçta İran halkını ayaklanmaya ve rejimi devirmeye teşvik ettiniz. Ardından yönetiminiz hedeflerini İran askeri tesislerine yönelik saldırılarla sınırlı olarak tanımladı. Daha sonra, inanılmaz bir şekilde, Venezuela modeline benzer, uyumlu bir rejim figürü atanmasını istediniz. En son olarak, amacın 'koşulsuz teslimiyet' olduğunu iddia ettiniz ve 'muhtemelen' ABD kara kuvvetlerini İran'a göndermeyi önerdiniz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu hedeflerin sürekli değiştiği, bunun da "net bir planın olmadığını kanıtlar nitelik taşıdığı" öne sürülen mektupta, "Dahası, bu durum, tarihe bakıldığında, muhtemelen daha fazla ABD kaybına ve vergi mükellefleri için artan maliyetlere yol açacak olan görev kapsamının genişlemesi riskini artırıyor." değerlendirmesi yapıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

