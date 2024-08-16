Konut Fiyatları Temmuz Ayında Arttı

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(ANKARA) - Merkez Bankası'nın yayınladığı Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artarken, reel olarak yüzde 14,3 oranında azaldı.

Merkez Bankası, Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

Temmuz ayında, İstanbul ve İzmir'de bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalış, Ankara'da ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artış kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla yüzde 26,8, 39,4 ve 37,0 oranlarında artış gösterdi.