Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak - Son Dakika
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Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin 17 Ocak Cuma günü açılacağını bildirerek, "Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4...

15.01.2025 16:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin 17 Ocak Cuma günü açılacağını bildirerek, "Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin açılışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kesimin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını aktaran Uraloğlu, "Konya, ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantılarıyla önemli bir kavşak noktası konumunda. Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü trafiğe açılacak. Böylelikle Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak." değerlendirmesinde bulundu

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020'de tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsattı.

Söz konusu çevre yolunun ikinci kısmının 46 kilometre, üçüncü kısmının ise 54 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray- Adana aksındaki 16 kilometrede çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacak"

Uraloğlu, projeyle, bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını belirtti.

Projenin, Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacağına da işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı sağlayacak projeyle, Konya'nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak. Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşım, 10 kilometre kısaltılıyor. Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak - Son Dakika

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