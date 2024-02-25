Konya'da 9 yaşındaki çocuk, elindeki silah ateş alınca amcasının ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Konya'da 9 yaşındaki çocuk, elindeki silah ateş alınca amcasının ölümüne neden oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde, 9 yaşındaki bir çocuk mutfakta bulduğu silahla kazara amcasına ateş etti. Olay sonucunda amca hayatını kaybetti.

25.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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Konya'da 9 yaşındaki çocuk, elindeki silah ateş alınca amcasının ölümüne neden oldu.
Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Doğanlar Caddesi Beykoz Sokak'ta, 9 yaşındaki bir çocuk mutfakta bulduğu babasına ait silahla, kazara 21 yaşındaki amcası Ş.U'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.U'nun hayatını kaybettiği belirledi.

Konya\'da 9 yaşındaki çocuk, elindeki silah ateş alınca amcasının ölümüne neden oldu
Kaynak: AA

Konya, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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