Konya\'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Konya'nın Çumra ilçesinde CHP'li yöneticilerin silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre, partinin 4 Mayıs'ta şehirde düzenleyeceği miting için çalışan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince'ye, bir dükkandan çıkan şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

CHP'NİN "SİLAHLI SALDIRI" İDDİASINA VALİLİKTEN YALANLAMA

CHP'nin iddiasını Konya Valiliği yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada bir kişinin kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtığı, şahsın da gözaltına alındığı belirtildi.

"KURUSIKI SİLAH İLE HAVAYA ATEŞ AÇTILAR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'ndebulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M. K. ve B.D. isimli şahısların Kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş; Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır.

"SEVİNÇTEN HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Şüpheli M. K.'nın emniyette verdiği ifadesindekendisinin CHP ye sempati duyduğunu,ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli şahısların, işyerinde evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltınaalınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

CHP'ye ait aracın sanayi sitesinde anons yaparak geçişi kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın araç geçerken havaya ateş açtığı görüldü.