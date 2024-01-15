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Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde Hacı Fettah Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Rıza Renkliışık hayatını kaybetti, İbrahim G. ise ağır yaralandı. Olaya karıştığı değerlendirilen Gürkan G. ve Sadık A. gözaltına alındı.

Konya\'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı
15.01.2024 - 20:21,  Güncelleme: 20:22
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Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta, Rıza Renkliışık ile damadı Gürkan G. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Renkliışık ile olaya karışan İbrahim G. silahla ağır yaralandı.

Renkliışık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralı İbrahim G. de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri damat Gürkan G. ile olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüpheli Sadık A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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