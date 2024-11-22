Konya'da, Gazze'de şehit düşen basın mensupları için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Konya'da, Gazze'de şehit düşen basın mensupları için hatıra ormanı oluşturuldu

Konya\'da, Gazze\'de şehit düşen basın mensupları için hatıra ormanı oluşturuldu

Konya'da, Gazze'de şehit düşen basın mensupları için hatıra ormanı oluşturuldu.

22.11.2024 16:46
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Konya'da, Gazze'de şehit düşen basın mensupları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya-Beyşehir kara yolu Akyokuş Mevkisi'nde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in insanlık ve savaş suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in hedef gözeterek gazetecileri de bilinçli bir şekilde katletmeye devam ettiğini ifade eden Tunç, "7 Ekim'den bu yana dünyada öldürülen gazetecilerin yüzde 75'inin Gazze gibi küçük bir alanda olması ve Gazze'de katledilen gazeteci sayısının son 3 yılda dünyada öldürülen gazeteci sayısından 3 kat fazla olması rastlantı değildir. Apaçık savaş suçu işliyor olmasına rağmen Batı dünya sistemi ve medyası, İsrail'in bu katliamlarını görmezden geliyor." diye konuştu.

İletişim Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha adil bir dünya mümkündür" şiarını temel alarak, İsrail'in saldırılarına karşı olan bu duyarsızlık ve unutkanlıkla ilgili teyakkuz halini devam ettirdiklerini dile getiren Tunç, "İletişim Başkanlığımızda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'miz 7/24 esasına göre çalışarak İsrail'in yalanlarını doğrusuyla beraber ortaya koymaktadır. Başkanlığımızın çalışmalarının İsrailli yöneticilerin yalanlarını ortaya çıkartması tüm dünya kamuoyunda konuşulan sosyal bir gerçekliktir." ifadelerini kullandı.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da bugün, tabiata hizmet edecek bir fidan dikim töreninin ötesinde anlam ifade eden Gazze basın şehitleri hatıra ormanı tesisi için toplandıklarını belirtti.

Acının, gözyaşının, feryadın arşa yükseldiği bir dönemin yaşandığını ifade eden Yalçın, "3-5 tane şizofren, ruh hastasının neden olduğu, hayatı çekilmez kılan, masumların, mazlumların mağdur olmasına neden olan hadiselerin yaşandığı bu dönemde, maalesef acımız büyük. Bu acıların bitmesi temennisi ile 'Gazze Basın Şehitleri Hatıra Ormanının' hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Murat Demirhan, Gazze'de şehit olan basın çalışanları için dua etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Selçuklu Belediye Başkanlığı işbirliği gerçekleştirilen etkinlikte, çam fidanları toprakla buluşturuldu, ardından can suyu verildi.

Etkinliğe, Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Konya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Rasim Atalay ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

Gazze, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da, Gazze'de şehit düşen basın mensupları için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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