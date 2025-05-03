Konya'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Konya'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Konya\'da İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklara dikkati çekmek için bir araya geldi.

03.05.2025 15:50
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Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklara dikkati çekmek için bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen protesto gösterisinde vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Kayalıpark'ta toplandı.

Konya İHH Kadın Kolları Başkanı Erengül Karabağ, yaptığı açıklamada, insani yardımların engellendiği Gazze'de 2 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bunun insanlık suçu olduğunu anlatan Erengül, "Bu aşamada bize düşen görev, direncimizi diri tutup, yapılan zulme karşı birlikte hareket etmektir. Gazze'nin ilhakı söz konusu olamaz. Gazze halkı yalnız değildir." dedi.

Erengül, bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, sırtını dönmüş milyonlarca insanın olduğunu belirtti.

Herkesin bu sorumlulukta üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Erengül, "Bu zalimlere karşı kimse sessiz kalmamalı. Gazze'de ölen masum bedenlerin dili olabilmek için, kelimeler susarken vicdanlar konuşsun diye buradayız. Gazze kazanana kadar bu mücadeleye sırt dönmeyeceğiz. Gazze'nin yiğit analarına, umutlu çocuklarına ve şehitlerine selam olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" parka bırakıldı.

Program, şiir dinletisi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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