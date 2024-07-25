Konya\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi Ortaokullar Komisyonu'nca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kültürpark'ta çoğunluğu çocuklardan oluşan kalabalık, Türkiye ve Filistin bayrakları açarak Gazze'deki yaşıtlarına destek verdi.

Komisyon üyesi çocuklar, birlikte okudukları bildiriyle, Gazze'de 7 Ekim'den buyana devam eden soykırıma tepki göstermek için toplandıklarına dikkati çekti.

Bugüne kadar yaklaşık 16 bini çocuk, on binlerce Gazzelinin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız! 'Bizim ellerimiz kalem, kitap tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının cansız bedenlerini tutmasın' diye, 'Gazzeli çocuklara, çocuklar da destek olsun' diye buradayız." ifadelerine yer verildi.

Program sonunda vatandaşlara aşure ikram edildi.