Konya'da kadın cinayeti: Eşi ve 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da kadın cinayeti: Eşi ve 5 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kadın, evinde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili olarak kadının eşi ve Afgan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

05.06.2024 16:23
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KONYA'da Hediye K. (42), evde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. 1 çocuk annesi Hediye K.'nin eşi Emin K. (47) ve Afgan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Karapınar ilçesinde Yelekli Yaylası'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, Hediye K.'nin evde kanlar içinde olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hediye K.'nin başı ile göğsünden tabancayla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayda kullanılan tabancayı da evde buldu. Hediye K.'nin cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, çelişkili ifadeleri nedeniyle Hediye K.'nin eşi Emin K. ile olayla bağlantıları olabileceği üzerinde durulan, aynı yaylada çalışan Afganistan uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Hediye K.'nin cenazesi ise otopsi sonrası Apak Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA

Karapınar, Konya, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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